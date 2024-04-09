Малыш с нарушением слуха впервые слышит голос мамы

Трёхмесячный Алби Коллинз прошёл обследование, которое показало, что у него двусторонняя умеренная потеря слуха. 29-летние Эми и Мэттью были счастливы, когда их сыну подобрали слуховые аппараты, и он услышал их голоса.
Алби страдает тем же заболеванием, что и его отец Мэттью.
Супруги из Ливерседжа, Западный Йоркшир, Великобритания, поделились трогательным видео, как сын реагирует на голос мамы.
На кадрах младенец улыбается, глядя в глаза Эми.
Слышно, как она говорит: "Привет, красавчик! Привет, очаровательный мальчик. Ты красивый малыш? Ты слышишь маму? Скажи "мама"!"
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"В роддоме он не прошёл тест на слух, и его направили на аудиологическое обследование. Врачи посоветовали носить слуховые аппараты с раннего возраста, чтобы речь не пострадала", - рассказала мать двоих детей.
"У его отца такая же проблема со слухом, которую обнаружили, когда он учился в младших классах".
"Мы с мужем были счастливы видеть, как Алби воспринимает всё новые звуки и улыбается. Это восторг".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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