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Малыш с нарушением слуха впервые слышит голос мамы

Малыш с нарушением слуха впервые слышит голос мамы

Автор:
09 апреля 2024 10:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Глухота   Реакция   история   малыш   ребёнок   слух   
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Трёхмесячный Алби Коллинз прошёл обследование, которое показало, что у него двусторонняя умеренная потеря слуха. 29-летние Эми и Мэттью были счастливы, когда их сыну подобрали слуховые аппараты, и он услышал их голоса.

Алби страдает тем же заболеванием, что и его отец Мэттью.

Супруги из Ливерседжа, Западный Йоркшир, Великобритания, поделились трогательным видео, как сын реагирует на голос мамы.

На кадрах младенец улыбается, глядя в глаза Эми.

Слышно, как она говорит: "Привет, красавчик! Привет, очаровательный мальчик. Ты красивый малыш? Ты слышишь маму? Скажи "мама"!"

"В роддоме он не прошёл тест на слух, и его направили на аудиологическое обследование. Врачи посоветовали носить слуховые аппараты с раннего возраста, чтобы речь не пострадала", - рассказала мать двоих детей.

"У его отца такая же проблема со слухом, которую обнаружили, когда он учился в младших классах".

"Мы с мужем были счастливы видеть, как Алби воспринимает всё новые звуки и улыбается. Это восторг".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Глухота   Реакция   история   малыш   ребёнок   слух   
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Наталья 2 часа назад
Какой милый малыш.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2860 постов (2687 в горячем)

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