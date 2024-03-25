Общительные белухи у побережья Токаревского маяка во Владивостоке

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Несколько жителей Владивостока отправились к Токаревскому маяку, чтобы поплавать на сапах. В этот момент в воде плавала белуха, которая составила им компанию.
Красавица проплыла возле людей, а затем прокатила одного из них.
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