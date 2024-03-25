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Общительные белухи у побережья Токаревского маяка во Владивостоке

Общительные белухи у побережья Токаревского маяка во Владивостоке

Автор:
25 марта 2024 10:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Владивосток   Токаревский маяк   белуха   животные   милота   позитив   
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Несколько жителей Владивостока отправились к Токаревскому маяку, чтобы поплавать на сапах. В этот момент в воде плавала белуха, которая составила им компанию.

Красавица проплыла возле людей, а затем прокатила одного из них.

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Метки: Видео   Владивосток   Токаревский маяк   белуха   животные   милота   позитив   
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2  комментария
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Белухи очень умные, как и все зубатые киты.
А японцы их убивают и жрут...
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2k
Женя Женя78 Полчаса назад
судя по звукам ,девочке очень понравилось)
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