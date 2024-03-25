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Оригинальные противосписывательные шляпы филиппинских студентов

Оригинальные противосписывательные шляпы филиппинских студентов

Автор:
25 марта 2024 08:26
Метки: Видео   Традиция   Юмор   преподаватели   студенты   филиппины   шапка   шляпа   
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Как-то раз на Филиппинах преподаватели велели студентам сделать себе шляпы, в которых неудобно списывать. Молодые люди не растерялись и сделали головные уборы с отсылками на различные игры и аниме.

Традиции уже не один год, но с каждым разом у групп студентов получается всё лучше.

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Метки: Видео   Традиция   Юмор   преподаватели   студенты   филиппины   шапка   шляпа   
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1  комментарий
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Александр Час назад
Да там в половину масок не то, что шпаргалку можно вклеить - монитор вставить!)))
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3877 постов (3870 в горячем)

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