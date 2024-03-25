Оригинальные противосписывательные шляпы филиппинских студентов

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Как-то раз на Филиппинах преподаватели велели студентам сделать себе шляпы, в которых неудобно списывать. Молодые люди не растерялись и сделали головные уборы с отсылками на различные игры и аниме.
Традиции уже не один год, но с каждым разом у групп студентов получается всё лучше.
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