Енот оказался не в восторге от чипсов

Люди и животные по-разному относятся к фастфуду. Одни с удовольствием лопают быструю еду, другие терпеть ее не могут и считают жутко вредной. Енот из этого видео не знал, как относится к фастфуду до тех пор, пока случайная прохожая не решила угостить его чипсами.

Зверек приблизился к протянутой ему чипсине и стал тщательно обнюхивать ее. Но резкий запах или обилие специй заставили енота отпрянуть от предложенной еды. Пушистый попытался чихнуть, но так и не смог и случайно свалился на асфальт. После таких трудностей есть чипсы енот вряд ли захочет. Возможно, только если они будут без запаха, соли и специй.