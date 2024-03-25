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Енот оказался не в восторге от чипсов

Енот оказался не в восторге от чипсов

Автор:
25 марта 2024 08:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   в мире   енот   животные   чипсы   
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Женщина решила угостить енота чипсами. Зверёк приблизился к незнакомке и решил обнюхать лакомство перед употреблением. Резкий запах специй заставил енота отказаться от предложенной еды.

Люди и животные по-разному относятся к фастфуду. Одни с удовольствием лопают быструю еду, другие терпеть ее не могут и считают жутко вредной. Енот из этого видео не знал, как относится к фастфуду до тех пор, пока случайная прохожая не решила угостить его чипсами.

Зверек приблизился к протянутой ему чипсине и стал тщательно обнюхивать ее. Но резкий запах или обилие специй заставили енота отпрянуть от предложенной еды. Пушистый попытался чихнуть, но так и не смог и случайно свалился на асфальт. После таких трудностей есть чипсы енот вряд ли захочет. Возможно, только если они будут без запаха, соли и специй.

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Метки: Видео   Реакция   в мире   енот   животные   чипсы   
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8  комментариев
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26k
Сибиряк Час назад
Енот оказался не в восторге от чипсовПосмотреть
Енот оказался не в восторге от чипсов
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2k
Igor Grishaev 53 минуты назад
Зверь, а понимает-чистая химия, жрать нельзя
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98
DuckTales 2 часа назад
Специи
у меня кот с солью любит )))
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25k
SolomonA 2 часа назад
А по-моему чипсы тут ни при чем. Такое поведение енота - признак бешенства, причем в поздней стадии: агрессия, нарушение координации, замедленное движение.
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Pinhead 2 часа назад
Чувствительный нюх все таки, такую какашку только мы, люди, едим
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3877 постов (3870 в горячем)

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