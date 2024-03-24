Молодежь Китая заводит себе виртуальных родителей

Не устраивает – замени суррогатом! Вот и молодые люди в Китае заменяют себе недостаточно заботливых и любящих родителей на виртуальных. Если тех слушать приятнее, разве они виноваты?
Электронные люди повсюду
Многие родители в Китае обращаются в специальные фирмы, которые при помощи архивного видео и фотографий нейросетью воссоздают им погибшего ребенка в цифровом виде. От него можно получить видеопослание или даже поговорить по видеосвязи.
Это понятно, сломленные горем родители просто хотят смягчить боль в сердце. Но недавно появился новый тренд – заменять своих родителей на электронных, пока те все еще живы и здоровы.
Феномен азиатского родителя
В США очень много шуток про «азиатских родителей», потому что там всегда можно сравнить с американскими. Действительно, в Китае, да и по всей Азии родители очень строгие и требовательные.
Конечно, это все ради ребенка, чтобы он преуспел в жестокой конкуренции и смог найти себе лучшее место в жизни. Но с тех пор, как молодежь смогла увидеть другие варианты, она начала бунтовать: Мы тоже хотим родительской любви! Не только наставлений, но и безусловной любви.
И студенты пошли туда, где можно обрести что угодно – в интернет.
Как работают кибермама и киберпапа
Это некое сообщество «цифровых родителей», которые снимают АСМР ролики (это такие ролики, где ты становишься частью пьесы-опыта). То есть в видео несколько мужчин и женщин говорят, как рады, что их ребенок позвонил. Рассказывают про мелочи своей жизни, даже говорят, что послали деньги на поддержку ребенка, который учится вдали от дома. А еще спрашивают, как у него дела, все ли хорошо.
Казалось бы, такая мелочь, но китайцам не хватает такого на повседневной основе. Общения без требования и отчетов, чтобы было можно поделиться тем, что на душе, не боясь показаться слабым и совершающих ошибки. Совершить ошибку в глазах азиатских родителей неприемлемо!
Самые популярные аккаунты цифровых мам и пап выглядят как типичные китайцы средних лет. Слегка полноватые, очень простые, без всяких модных вещей и причесок. Они говорят бесхитростно и с теплотой, так что растопляют сердца.
Они делают это, чтобы подбодрить одинокую молодежь от лица родителей, имитируя видеозвонок между родней. Там даже есть паузы, в течение которой «звонящий ребенок» может рассказать о том, как у него на самом деле дела.
Самое трогательное, это ролики общения детей с такими родителями, поражаешься, какими простыми вещами те делятся.
«Мама, папа, сегодня мне исполнилось 18 лет», «сегодня я очень устала на работе», «сегодня мне предложил встречаться один парень». Понимаешь, что своим родителям такие базовые вещи рассказать человек не может. При этом в этом же ролике «ребенок» может жаловаться на других родителей, их черствость и требовательность.
Проблема азиатских родителей
В общем, азиатские родители по своему очень хорошие, они просто хотят своему ребенку хорошей жизни в будущем, вкладывают в это все силы. Но теперь, когда дети видят другое отношение от родителей в США, Европе, других странах, они понимают, что нельзя постоянно жить под хлыстом.
Такое воспитание приводит к тому, что с родителями не формируется тесная эмоциональная связь, по которой уже подросшие дети очень тоскуют.
Быть может, такие видео еще помогут строгим китайским родителям увидеть пример, как на самом деле нужно вести себя со своими детьми.
Источник:
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