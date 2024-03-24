Молодежь Китая заводит себе виртуальных родителей

Это понятно, сломленные горем родители просто хотят смягчить боль в сердце. Но недавно появился новый тренд – заменять своих родителей на электронных, пока те все еще живы и здоровы.

Феномен азиатского родителя

В США очень много шуток про «азиатских родителей», потому что там всегда можно сравнить с американскими. Действительно, в Китае, да и по всей Азии родители очень строгие и требовательные.

Конечно, это все ради ребенка, чтобы он преуспел в жестокой конкуренции и смог найти себе лучшее место в жизни. Но с тех пор, как молодежь смогла увидеть другие варианты, она начала бунтовать: Мы тоже хотим родительской любви! Не только наставлений, но и безусловной любви.