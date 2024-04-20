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17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

Автор:
20 апреля 2024 12:10
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   инструкция   подборка   фото   
2297
18

Какой современный человек смотрит инструкцию после покупки мебели или нового гаджета? Давайте будем честными, почти никто и никогда в неё не заглядывает. А зря! Инструкции по эксплуатации порой бывают не только полезными, но и до слёз забавными.

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Маркетологи игры знают толк в юморе. И детей развлекли, и взрослых повеселили.

Ещё там где-то должна быть отдельная инструкция для кота.

Всё в порядке, пока прочтёшь — волосы высохнут.

В смысле нельзя к корове подключать? А как тогда в деревне пользоваться?

Вам кажется это смешным, но ЛОР-врачи очень настаивают именно на правильном закапывании. Большинство осложнений и обострений ЛОР-болезней из-за неправильного использования капель.

Купил игрушку для дочери. Кухня. Решил заняться сборкой. Инструкция сразу настраивает на позитивный лад.

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   инструкция   подборка   фото   
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15k
Ничоси 2 часа назад
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Великий Немой Полчаса назад
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Александр Час назад

Однако! Существует байка, что некая бабуля из США выиграла иск на лямы долларов, "посушив" кошку в микроволновке, а "в инструкции не было ничего про это!" С тех пор производители, на всякий случай, в инструкциях перестраховываются. Сам видел нечто подобное на, типа, пакетике с шурупами - "не принимать вовнутрь"!
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11k
MakDag 2 часа назад
Вот так и знал, что это "не совсем правильно"!
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1847 постов (1564 в горячем)

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