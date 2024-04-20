17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят

Какой современный человек смотрит инструкцию после покупки мебели или нового гаджета? Давайте будем честными, почти никто и никогда в неё не заглядывает. А зря! Инструкции по эксплуатации порой бывают не только полезными, но и до слёз забавными.
Маркетологи игры знают толк в юморе. И детей развлекли, и взрослых повеселили.
Ещё там где-то должна быть отдельная инструкция для кота.
Всё в порядке, пока прочтёшь — волосы высохнут.
В смысле нельзя к корове подключать? А как тогда в деревне пользоваться?
Вам кажется это смешным, но ЛОР-врачи очень настаивают именно на правильном закапывании. Большинство осложнений и обострений ЛОР-болезней из-за неправильного использования капель.
Купил игрушку для дочери. Кухня. Решил заняться сборкой. Инструкция сразу настраивает на позитивный лад.
Источник:
- Фото людей, которые хотели сотворить шедевр своими руками, но результат получился слишком непредсказуемым
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- 18 фотографий, которые должны были быть обычными, но случайно превратились настоящие шедевры
Однако! Существует байка, что некая бабуля из США выиграла иск на лямы долларов, "посушив" кошку в микроволновке, а "в инструкции не было ничего про это!" С тех пор производители, на всякий случай, в инструкциях перестраховываются. Сам видел нечто подобное на, типа, пакетике с шурупами - "не принимать вовнутрь"!