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Сообщество Без кота и жизнь не та 2171 пост • 508 подписчиков подписаться
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Задумчивость и её котовариации

Задумчивость и её котовариации

Автор:
23 марта 2024 20:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Мысль   думать   задумчивость   идея   кот   котик   размышление   состояние   эмоция   
803
25

Когда мы о чём-то неожиданно задумывается, то впадаем в своего рода ступор. Со стороны это состояние может выглядеть очень забавно.

Но если себя оценить сложно, то наших пушистых товарищей, для которых это состояние тоже характерно, очень даже. Выглядит восхитительно. Только жаль, что предмет раздумий так и остался загадкой.

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Метки: Животное   Мысль   думать   задумчивость   идея   кот   котик   размышление   состояние   эмоция   
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4  комментария
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DuckTales 15 минут назад
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Искандер 10 минут назад
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Искандер 10 минут назад
Вот, тоже задумался о бренности бытия!
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1488 постов (605 в горячем)

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