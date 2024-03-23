Задумчивость и её котовариации

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Когда мы о чём-то неожиданно задумывается, то впадаем в своего рода ступор. Со стороны это состояние может выглядеть очень забавно.
Но если себя оценить сложно, то наших пушистых товарищей, для которых это состояние тоже характерно, очень даже. Выглядит восхитительно. Только жаль, что предмет раздумий так и остался загадкой.
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