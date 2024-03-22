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«Это огромная цифра»: эксперт Минздрава сообщила, что в России от ожирения страдает около 50 миллионов человек

«Это огромная цифра»: эксперт Минздрава сообщила, что в России от ожирения страдает около 50 миллионов человек

Автор:
22 марта 2024 19:59
Сообщество : Жить в России
Метки: диабет   минздрав   ожирение   рождаемость   старение   эксперт   
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Почти 10 миллионов из них болеют сахарным диабетом.

Сегодня с докладом выступила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. Она заявила, что у нас в стране у почти 50 миллионов человек есть проблемы с лишним весом. У большинства оно возникло из-за «дисбаланса между тем, что потребляем, и тем, как мы расходуем свою энергию. Ожирение - это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни».

И добавила, что есть проблемы и с диабетом. Официально он зафиксирован у 5 миллионов пациентов.

Ожирение и диабет идут бок о бок, и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого, сахарный диабет зафиксирован сейчас уже более чем у 5 млн пациентов. Ещё столько же даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа. Ожирение по последним подсчетам - это практически 50 млн человек. Это огромная цифра.

В заключение эксперт сказала, что для здоровья нужно заниматься спортом и вести активный образ жизни. В общем-то это и так все знали. А вот количество страдающих от ожирения настораживает - для нашей страны это не самый характерный недуг.

Есть данные и по возрастным людям. Как сообщила директор Геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева, к 2030 году, каждый четвёртый россиянин будет пожилым.

Сегодня уже пожилое население составляет 23 процента, а к 2030 году каждый четвертый гражданин России будет гражданином пожилого возраста. При этом, растёт продолжительность жизни: сейчас это 73,5 лет, к 2030 году ждут роста до 78 лет.

На 1 января 2023 года, численность населения России составляла 146,4 млн человек. А средний коэффициент рождаемости:1,4 (но это за 2022 год, она не сильно изменилась).

При таких раскладах (стареющее население и низкая рождаемость) весьма вероятно новое увеличение пенсионного возраста. Не факт, что это будет, но такое возможно. Или же надо работать над увеличением рождаемости: для простого замещения поколений суммарный коэффициент должен быть не менее 2,15-2,17. Если он 2,4 или выше - тогда никаких проблем вообще не будет. Но тенденция всех развитых и развивающихся стран такова: рожают всё меньше и меньше. Это в республике Нигер коэффициент рождаемости 7,16 - самый высокий в мире. Достичь такого в европейской стране весьма непросто. Даже с учётом большого притока мигрантов, иначе будет как в Швеции, там уже сейчас четверть населения - приезжие.

Но раз уж задачи со здоровьем населения и с рождаемостью подчёркивают на таком уровне, значит и работа по ним предстоит большая. Как сказал президент России Владимир Путин:

В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

Для этого из бюджета будут выделяться сотни миллиардов рублей. При таком финансировании, коэффициент рождаемости может быть 2,5 и даже 3. В целом, эксперты уже смотрят на демографическую ситуацию довольно оптимистично.

Источник:

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Метки: диабет   минздрав   ожирение   рождаемость   старение   эксперт   
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18  комментариев
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14k
KotSkripaley 53 минуты назад
Хожу в бассейн и вижу это своими глазами, жиробасов просто охулиард...
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22k
alexis 50 секунд назад
С чего бы это?

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71k
doker 3 минуты назад
Чем отличаются толстые от худых?
Качеством питания. Чем больше толстых, тем дороже для них нормальное питание.
Если в Америках и России видите толстых - значит кушать для них нормально слишком дорого.
Картофель - еда для откорма животных, как и кукуруза с горохом и соей.
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28k
фрол фомич 6 минут назад
Какой директор такие и подчиненные
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5k
Fishki_surfer 14 минут назад
"Пока толстый сохнет, худой сдохнет." - говорила моя бабуля, которая пережила и гражданскую, и ВОВ.
Война на дворе, жир организму еще пригодится.
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2
Александр 19 минут назад
"Ожирение - это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни»." - если она жрёт, как свинья, то это не значит, что другие заболели из за переедания.
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1k
Миша Полчаса назад
Сахарный диабет способствует ожирению, никак не наоборот. Лечить диабет врачи толком не умеют.
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249
golubtcov31@mail.ru 58 минут назад
Сама тоже не худая...
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22k
Shtoppi Час назад
как всегда ложные статданные по страдающим ожирением, чтобы бюджет выделили побольше на борьбу и профилактику.
что сказать... чинуши "работают" одинаково в любой стране и только в свою пользу, а народ для них это просто инструмент в достижении своих корыстных целей.
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1k
Дмитрий Час назад
Еще больше пальмового масла везде суйте. Сахара добавляйте. А потом ужасайтесь, ай-ай сколько толстых и больных. Как начинаешь состав продуктов читать, удивляешься, что вообще столько живых еще. Это же химическое оружие на прилавках. В красивых упаковках. Жрите, не обляпайтесь.
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12k
Андрей Ма-С Час назад
Что только что я прочитал??? приплели все в кучу и толстых и диабет и мигрантов ну и куда же без ВВП)))
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142k
parallax 2 часа назад
Рабы желудка.
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Что-то с цифрами не так. 50 лямов - это каждый третий, а с учётом, что жопах мира редко живут толстые, то в городах должны быть почти одни толстяки, что не совпадает с реальностью.

Либо под ожирением понимается любое самое мизерное отклонение от "академической нормы веса" (что, насколько знаю, тоже величина не постоянная, в каждой "школе" своё понятие)
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2
Александр Андрей Иванов 15 минут назад
А даже мизерное отклонение может подорвать здоровье
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August
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