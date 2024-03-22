«Это огромная цифра»: эксперт Минздрава сообщила, что в России от ожирения страдает около 50 миллионов человек

Почти 10 миллионов из них болеют сахарным диабетом.
Сегодня с докладом выступила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. Она заявила, что у нас в стране у почти 50 миллионов человек есть проблемы с лишним весом. У большинства оно возникло из-за «дисбаланса между тем, что потребляем, и тем, как мы расходуем свою энергию. Ожирение - это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни».
И добавила, что есть проблемы и с диабетом. Официально он зафиксирован у 5 миллионов пациентов.
Ожирение и диабет идут бок о бок, и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого, сахарный диабет зафиксирован сейчас уже более чем у 5 млн пациентов. Ещё столько же даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа. Ожирение по последним подсчетам - это практически 50 млн человек. Это огромная цифра.
В заключение эксперт сказала, что для здоровья нужно заниматься спортом и вести активный образ жизни. В общем-то это и так все знали. А вот количество страдающих от ожирения настораживает - для нашей страны это не самый характерный недуг.
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Есть данные и по возрастным людям. Как сообщила директор Геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева, к 2030 году, каждый четвёртый россиянин будет пожилым.
Сегодня уже пожилое население составляет 23 процента, а к 2030 году каждый четвертый гражданин России будет гражданином пожилого возраста. При этом, растёт продолжительность жизни: сейчас это 73,5 лет, к 2030 году ждут роста до 78 лет.
На 1 января 2023 года, численность населения России составляла 146,4 млн человек. А средний коэффициент рождаемости:1,4 (но это за 2022 год, она не сильно изменилась).
При таких раскладах (стареющее население и низкая рождаемость) весьма вероятно новое увеличение пенсионного возраста. Не факт, что это будет, но такое возможно. Или же надо работать над увеличением рождаемости: для простого замещения поколений суммарный коэффициент должен быть не менее 2,15-2,17. Если он 2,4 или выше - тогда никаких проблем вообще не будет. Но тенденция всех развитых и развивающихся стран такова: рожают всё меньше и меньше. Это в республике Нигер коэффициент рождаемости 7,16 - самый высокий в мире. Достичь такого в европейской стране весьма непросто. Даже с учётом большого притока мигрантов, иначе будет как в Швеции, там уже сейчас четверть населения - приезжие.
Но раз уж задачи со здоровьем населения и с рождаемостью подчёркивают на таком уровне, значит и работа по ним предстоит большая. Как сказал президент России Владимир Путин:
В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.
Для этого из бюджета будут выделяться сотни миллиардов рублей. При таком финансировании, коэффициент рождаемости может быть 2,5 и даже 3. В целом, эксперты уже смотрят на демографическую ситуацию довольно оптимистично.
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Качеством питания. Чем больше толстых, тем дороже для них нормальное питание.
Если в Америках и России видите толстых - значит кушать для них нормально слишком дорого.
Картофель - еда для откорма животных, как и кукуруза с горохом и соей.
Война на дворе, жир организму еще пригодится.
что сказать... чинуши "работают" одинаково в любой стране и только в свою пользу, а народ для них это просто инструмент в достижении своих корыстных целей.
Либо под ожирением понимается любое самое мизерное отклонение от "академической нормы веса" (что, насколько знаю, тоже величина не постоянная, в каждой "школе" своё понятие)