«Это огромная цифра»: эксперт Минздрава сообщила, что в России от ожирения страдает около 50 миллионов человек

Сегодня с докладом выступила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. Она заявила, что у нас в стране у почти 50 миллионов человек есть проблемы с лишним весом. У большинства оно возникло из-за «дисбаланса между тем, что потребляем, и тем, как мы расходуем свою энергию. Ожирение - это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни».

И добавила, что есть проблемы и с диабетом. Официально он зафиксирован у 5 миллионов пациентов.