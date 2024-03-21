"В номер ломился бухой мужик": жуткие истории из отелей от девушек, после которых хочется запереться на все замки

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Порой путешествия могут принести огорчение, разочарование и настоящую боль. Не хотим вас пугать, но в посте собраны реальные истории от туристов, оставаться которые в отелях без страха больше не могут.
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Она и одеваться пыталась поскромней, и посылала их. В общем попросила меня никуда не отходить, а если надо, то ходила за мной хвостиком. Не хотела одна оставаться ни на минуту.
Египет
Чет кажется это городская страшилка выдуманная.