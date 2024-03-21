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"В номер ломился бухой мужик": жуткие истории из отелей от девушек, после которых хочется запереться на все замки

"В номер ломился бухой мужик": жуткие истории из отелей от девушек, после которых хочется запереться на все замки

Автор:
21 марта 2024 09:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в номере   в отеле   истории   истории из жизни   ломился мужик в номер   путешествия   
3369
15

Порой путешествия могут принести огорчение, разочарование и настоящую боль. Не хотим вас пугать, но в посте собраны реальные истории от туристов, оставаться которые в отелях без страха больше не могут.

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Метки: в номере   в отеле   истории   истории из жизни   ломился мужик в номер   путешествия   
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16  комментариев
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39k
Dobry vojak Svejk Час назад
За такие ситуации нужно благодарить барышень, которые именно за этим туда и летят - с первым встречным готовы переспать. Отпуск же и страна другая - никто мол не узнает. Вот зверьки и бегут в номера, где одна девушка.
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139
Konstantin Klipikov 3 минуты назад
А что такое вообще этот "Баер", чтобы им представляться, да ещё с заглавной буквы?
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19k
Роберт Шекли 3 минуты назад
"Парень после этого долго ломился в дверь, просил убрать тумбу, умолял, обещал что больше так не будет, но я его не выпускала до конца отпуска"
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63k
Олег 5 минут назад
Не ходите дети в Африку гулять.... особенно "порадовали" родители, улетевшие без ребенка! Я-б разнес всю гостиницу и поставил всех на уши
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7k
мемфрид 10 минут назад
Не понимаю претензий этих баб: едете к чуркам отдыхать- получайте чуркинское гостеприимство
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1k
no_fate 11 минут назад
Был подобный случай в турецком отеле. Довольно давно, отдыхал со знакомой женщиной. В 12 ночи стук в дверь - сервис. Я курил на балкончике, знакомая дверь открыла, слышу что-то не так, выхожу и вижу турецкий йобарь пытается завалить ее на кровать. Я тогда был пьян, удар не рассчитал, турок упал как мешок картошки. Думал что убил, врачей вызвали, но к счастью было сотрясение и перелом носа. В конечном итоге решили все по обоюдному согласию сторон, полицию привлекать не стали. Такое поведение персонала провоцируют наши же шлюхи, которые ездят в Турцию для одной цели.
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6k
fkamash Полчаса назад
Надо отметить во всех "южных" странах, если есть муж, то табу - нет мужа = мишень №1
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24k
sanchesS80 Полчаса назад
Они так себя ведут, потому что иногда видимо прокатывает.
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61k
dima423 50 минут назад
Был за границей десятки раз с женой и с детьми, ни разу ничего такого не было, ну может лезут тока к одиноким бабам хз...
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20k
Lesha86 58 минут назад
Это б..я как уехать без ребёнка?

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8k
Alex Час назад
Не хрен к этив свиньям ездить
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5k
Наталья Час назад
Ибо нефиг к *уркам ездить.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1543 поста (1499 в горячем)

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