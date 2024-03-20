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Новый тренд: девушки звонят своим парням и настойчиво просят деньги на чикитаж и бельбеску

Новый тренд: девушки звонят своим парням и настойчиво просят деньги на чикитаж и бельбеску

Автор:
20 марта 2024 19:20
Сообщество : Юмор
Метки: trend   Юмор   бельбеска   девушки   деньги   мужчины   отношения   подарки   чикитаж   
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Как ни странно, но большинство парней даёт деньги без особых расспросов.

В TikTok уже несколько недель вирусятся ролики с девушками, которые звонят своим парням и просят деньги на чикитаж и бельбеску. На самом деле эти слова (чикитаж и бельбеска) выдуманные. Суть тренда в том, чтобы попросить деньги у парня на несуществующие вещи. Ролики стали популярны после 8 марта.

Девушки на видео звонят своим парням и просят немаленькую сумму денег на вещь, которой вовсе не существует. Как ни странно, но чаще всего парни скидывают деньги, не задавая лишних вопросов.

Забавно, но после того, как ролики этого тренда стали набирать тысячи просмотров, в поисковиках стали появляться запросы про чикитаж, было зарегистрировано более 49 тысяч запросов. Среди них есть фразы "сколько стоит чикитаж", "что такое чикитаж" и "где купить чикитаж".

Некоторые девушки на вопрос парня про чикитаж, удивляются и говорят "Ты серьёзно не знаешь что это?". Другие просто смеются, а третьи даже не пытаются объяснить.

На самом деле эти ролики показывают то, как парня относятся к своим девушкам. Ведь если подумать, далеко не каждый может отдать крупную сумму своей девушке просто ни за что, чтобы она купила чикитаж и бельбеску.

А вы бы дали денег своей второй половинке?

Источник:

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Метки: trend   Юмор   бельбеска   девушки   деньги   мужчины   отношения   подарки   чикитаж   
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13  комментариев
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50k
Максим Т. Час назад
Тупые дуры.
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420
ApolloOne 13 минут назад
Иди работай, дура, а не тиктоки снимай. Потерянная глупая прослойка общества.
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4k
Anners 19 минут назад
"...большинство парней даёт деньги без особых расспросов..." -

большинство таких просящих идёт "на ...", "в ...", и "к ..."
без долгих расспросов.
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7k
Евгений Д 39 минут назад
Идиотки.
Мужики им припомнят бельбески
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6k
Григорий 51 минуту назад
14 летние сосалки звенят своим 16 летним мусчинам?
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17k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Тренды тиктока.
Прекрасная возможность, для переписи долб@е.бов
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7k
Трям 52 минуты назад
Шлюхи-попрошайки, да еще и тупые!
Посоны, объявляю челенж - после подобного звонка расставайтесь с этими курицами, это будет реально ржачно!
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29k
Егор Час назад
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6k
Babangdida Час назад
Есть и другие способы потерять доверие близкого человека и расстаться с ним, но не годятся для тиктока.
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405
Ви Час назад
Лишь бы отстала и мозги не выносила. Проститутошно-зумерский тренд. Ничего удивительного.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4839 постов (4627 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351168



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