Новый тренд: девушки звонят своим парням и настойчиво просят деньги на чикитаж и бельбеску

Как ни странно, но большинство парней даёт деньги без особых расспросов.
В TikTok уже несколько недель вирусятся ролики с девушками, которые звонят своим парням и просят деньги на чикитаж и бельбеску. На самом деле эти слова (чикитаж и бельбеска) выдуманные. Суть тренда в том, чтобы попросить деньги у парня на несуществующие вещи. Ролики стали популярны после 8 марта.
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Девушки на видео звонят своим парням и просят немаленькую сумму денег на вещь, которой вовсе не существует. Как ни странно, но чаще всего парни скидывают деньги, не задавая лишних вопросов.
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Забавно, но после того, как ролики этого тренда стали набирать тысячи просмотров, в поисковиках стали появляться запросы про чикитаж, было зарегистрировано более 49 тысяч запросов. Среди них есть фразы "сколько стоит чикитаж", "что такое чикитаж" и "где купить чикитаж".
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Некоторые девушки на вопрос парня про чикитаж, удивляются и говорят "Ты серьёзно не знаешь что это?". Другие просто смеются, а третьи даже не пытаются объяснить.
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На самом деле эти ролики показывают то, как парня относятся к своим девушкам. Ведь если подумать, далеко не каждый может отдать крупную сумму своей девушке просто ни за что, чтобы она купила чикитаж и бельбеску.
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А вы бы дали денег своей второй половинке?
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большинство таких просящих идёт "на ...", "в ...", и "к ..."
без долгих расспросов.
Мужики им припомнят бельбески
Прекрасная возможность, для переписи долб@е.бов
Посоны, объявляю челенж - после подобного звонка расставайтесь с этими курицами, это будет реально ржачно!