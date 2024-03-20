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Альтушки. Кто это такие? Погружаемся в новояз на полшишечки

Альтушки. Кто это такие? Погружаемся в новояз на полшишечки

Автор:
20 марта 2024 19:16
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Зумеры   Мемостория   альтушки   история мемов   контркультура   молодежный сленг   неологизмы   русский язык   
1659
18
Осторожно, в посте присутствует ненормативная обесцененная лексика. У людей старше 40 лет возможна лёгкая попоболь, выделения крови из глаз, а также желание сделать автору сего обзора очень больно.
Слово альтушка является исковерканным англицизмом (сокращение от слова "alternative"). По сути альты или альтушки — это представители любой альтернативной субкультуры. В современной интерпретации альтушки ­— это молодые выделяющиеся из толпы девушки. Альтушки являются полной противоположностью скуфам.

Альтушками принято теперь называть девушек неформального вида. В нулевых годах альтушками назвали бы готов и эмо. По сути, альтушки — это девушки с бледной кожей и крашеными волосами. Особенностью альтушек является то, что они выделяются среди толпы.

Альтушки в этих ваших интернетах появились в 2021 году. Особую популярность термин получил в молодёжной среде в 2023 году.

Но на самом деле не существует такого движения. Альтушки — это скорее мем и прикол в попкультуре.

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Метки: Зумеры   Мемостория   альтушки   история мемов   контркультура   молодежный сленг   неологизмы   русский язык   
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21  комментарий
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18k
MarkovAlexandr Час назад
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36k
Teodor 4 минуты назад
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405
Ви 15 минут назад
Мля. Верните олбанский язык. Новый зумерский я не панимаю.
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11k
Дмитрий Полчаса назад
Как человек из тех самых "за 40" скажу: Совсем по....й как вы там друг друга называете!
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Всегда у молодежи был свой слэнг.
И совсем не ущербность у других обязательно знать эту дребедень.
Пусть с нормальными говорят по нормальному- вот и все
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1k
САР Полчаса назад
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7k
Трям 41 минуту назад
Обычные консюматорши. Эти .хуесоски ваще не стесняются ничего, откровенно на шею вешаются в Питере. Будешь моим папиком? Мне папик нужен. Конченые.
Ура, через неделю снова в Питер!
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5k
Горожанин 49 минут назад
А что по этому поводу скажет Семён Альтов?
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55k
Прораб 54 минуты назад
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35k
Юр21 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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815
Олег Мещеряков 56 минут назад
вот что я сейчас прочитал???)))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
96k
Доктор Джонс Час назад
Опять какой-то пост на новопи.дарск.ом языке...
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860
Вик Тор Час назад
Я как то из деревни то в город пришел там еще токмо суфражистки и институтки были.
Потом комсомолки появились.
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18k
Kucher Час назад
Хрень какая-то.
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12k
Гомерчик Час назад
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 676 постов (671 в горячем)

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