Альтушки. Кто это такие? Погружаемся в новояз на полшишечки

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Осторожно, в посте присутствует
ненормативная обесцененная лексика. У людей старше 40 лет возможна лёгкая попоболь, выделения крови из глаз, а также желание сделать автору сего обзора очень больно.
Слово альтушка является исковерканным англицизмом (сокращение от слова "alternative"). По сути альты или альтушки — это представители любой альтернативной субкультуры. В современной интерпретации альтушки — это молодые выделяющиеся из толпы девушки. Альтушки являются полной противоположностью скуфам.
Альтушками принято теперь называть девушек неформального вида. В нулевых годах альтушками назвали бы готов и эмо. По сути, альтушки — это девушки с бледной кожей и крашеными волосами. Особенностью альтушек является то, что они выделяются среди толпы.
Альтушки в этих ваших интернетах появились в 2021 году. Особую популярность термин получил в молодёжной среде в 2023 году.
Но на самом деле не существует такого движения. Альтушки — это скорее мем и прикол в попкультуре.
Альтушками принято теперь называть девушек неформального вида. В нулевых годах альтушками назвали бы готов и эмо. По сути, альтушки — это девушки с бледной кожей и крашеными волосами. Особенностью альтушек является то, что они выделяются среди толпы.
Альтушки в этих ваших интернетах появились в 2021 году. Особую популярность термин получил в молодёжной среде в 2023 году.
Но на самом деле не существует такого движения. Альтушки — это скорее мем и прикол в попкультуре.
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Что общего между скуфом и альтушкой?
В 2023 году на Дваче и в соцсетях завирусился мем о том, что любой скуф на "Госуслугах" может получить альтушку от государства. Изначально это был стёб, который довольно быстро вышел из-под контроля.
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Метки: Зумеры Мемостория альтушки история мемов контркультура молодежный сленг неологизмы русский язык
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И совсем не ущербность у других обязательно знать эту дребедень.
Пусть с нормальными говорят по нормальному- вот и все
Ура, через неделю снова в Питер!
Потом комсомолки появились.