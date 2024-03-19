Хайрам и Барни – дикари Борнео

Как удивить публику? Надо дать им то, что недоступно даже при наличии средств.
Благодаря этому очевидному желанию и родился дуэт необычных артистов под названием «Дикие люди Борнео».
Его участники, братья Дэвис, Хайрам и Барни, естественно, не были уроженцами Борнео. Хайрам родился в 1825 году в Англии, а Барни – в 1827 году в Нью-Йорке. Парни были карликами, но с сохранившимся пропорциями тела. Рост каждого из них составлял чуть больше метра.
Братья начали свою карьеру в 1852 году, после того как шоумен и промоутер Лайман Уорнер выкупил их у обедневшей и овдовевшей матери. Женщина вышла замуж второй раз, и отчим не нашёл общего языка с пасынками, велев им убираться с глаз долой и зарабатывать на жизнь самостоятельно.
Уорнер придумал для крошечных братьев замысловатую легенду, назвав их Вайно и Плутано – дикарями с Борнео. Зрители того времени, скорее всего, слышали о Борнео, но эта местность всё ещё была окутана великой тайной и не особенно уступала по степени загадочности, к примеру, Марсу.
В результате публика приняла эту историю на ура, и Уорнер вдохновился на дальнейшее развитие вымышленной биографии. Он создал рекламный буклет под названием «Что мы знаем о Вайно и Плутано, диких людях Борнео», и на его страницах подробно описал их «пленение».
Со своей стороны, братья играли свои роли на все сто. На выступлениях «дикари» вели себя реально дико и говорили на странном тарабарском языке. Со временем у братьев стали проявляться характеры. Вайно играл мягкого дикаря, читающего стихи, а Плутано – хитреца и упрямца.
Что примечательно, несмотря на физические отклонения, оба брата были удивительно сильными для своего роста и часто поднимали добровольцев из зала. По неподтверждённым данным на пике карьеры каждый мог поднимать около 140 килограммов. За время карьеры продолжительностью примерно четверть века братья заработали около 200 тыс. долларов (порядка 6 млн на сегодняшний день).
Уорнер скончался в 1871 году. Его сын Хэнфорд курировал дуэт до их выхода на пенсию в 1903 году. В силу возраста «дикари» уже не могли выступать и остались жить у внука Уорнера.
В 1905 году Хайрам (Вайно) умер по естественным причинам. Семь лет спустя, в марте 1912 года, Барни присоединился к своему брату, покинув мир в возрасте 85 лет.
Последний приют необычные артисты, на надгробной плите которых выбита надпись «Маленькие человечки», обрели на кладбище в Маунт-Верноне, штат Огайо.
Источник:
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А с севера придёт вода.
Но ветер с острова Борнео
К нам не заходит никогда.
Нам не понять его напевов,
Но может даже не беда,
Что ветер с острова Борнео
К нам не заходит никогда. (с)