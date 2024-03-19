Хайрам и Барни – дикари Борнео

Братья начали свою карьеру в 1852 году, после того как шоумен и промоутер Лайман Уорнер выкупил их у обедневшей и овдовевшей матери. Женщина вышла замуж второй раз, и отчим не нашёл общего языка с пасынками, велев им убираться с глаз долой и зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Уорнер придумал для крошечных братьев замысловатую легенду, назвав их Вайно и Плутано ­­– дикарями с Борнео. Зрители того времени, скорее всего, слышали о Борнео, но эта местность всё ещё была окутана великой тайной и не особенно уступала по степени загадочности, к примеру, Марсу.