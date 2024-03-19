FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6292 поста • 1291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Хайрам и Барни – дикари Борнео

Хайрам и Барни – дикари Борнео

Автор:
19 марта 2024 13:36
Сообщество : Истории
Метки: Борнео   Вайно   Плутано   Хайрам и Барни Дэвис   братья   внешность   выступление   дикари   карликовость   шоу   
1282
7

Как удивить публику? Надо дать им то, что недоступно даже при наличии средств.

Благодаря этому очевидному желанию и родился дуэт необычных артистов под названием «Дикие люди Борнео».

×
×

Его участники, братья Дэвис, Хайрам и Барни, естественно, не были уроженцами Борнео. Хайрам родился в 1825 году в Англии, а Барни – в 1827 году в Нью-Йорке. Парни были карликами, но с сохранившимся пропорциями тела. Рост каждого из них составлял чуть больше метра.

Братья начали свою карьеру в 1852 году, после того как шоумен и промоутер Лайман Уорнер выкупил их у обедневшей и овдовевшей матери. Женщина вышла замуж второй раз, и отчим не нашёл общего языка с пасынками, велев им убираться с глаз долой и зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Уорнер придумал для крошечных братьев замысловатую легенду, назвав их Вайно и Плутано ­­– дикарями с Борнео. Зрители того времени, скорее всего, слышали о Борнео, но эта местность всё ещё была окутана великой тайной и не особенно уступала по степени загадочности, к примеру, Марсу.

В результате публика приняла эту историю на ура, и Уорнер вдохновился на дальнейшее развитие вымышленной биографии. Он создал рекламный буклет под названием «Что мы знаем о Вайно и Плутано, диких людях Борнео», и на его страницах подробно описал их «пленение».

Со своей стороны, братья играли свои роли на все сто. На выступлениях «дикари» вели себя реально дико и говорили на странном тарабарском языке. Со временем у братьев стали проявляться характеры. Вайно играл мягкого дикаря, читающего стихи, а Плутано – хитреца и упрямца.

Что примечательно, несмотря на физические отклонения, оба брата были удивительно сильными для своего роста и часто поднимали добровольцев из зала. По неподтверждённым данным на пике карьеры каждый мог поднимать около 140 килограммов. За время карьеры продолжительностью примерно четверть века братья заработали около 200 тыс. долларов (порядка 6 млн на сегодняшний день).

Уорнер скончался в 1871 году. Его сын Хэнфорд курировал дуэт до их выхода на пенсию в 1903 году. В силу возраста «дикари» уже не могли выступать и остались жить у внука Уорнера.

В 1905 году Хайрам (Вайно) умер по естественным причинам. Семь лет спустя, в марте 1912 года, Барни присоединился к своему брату, покинув мир в возрасте 85 лет.

Последний приют необычные артисты, на надгробной плите которых выбита надпись «Маленькие человечки», обрели на кладбище в Маунт-Верноне, штат Огайо.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Борнео   Вайно   Плутано   Хайрам и Барни Дэвис   братья   внешность   выступление   дикари   карликовость   шоу   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Е-Лена 2 часа назад
Пустыня нам очистит небо
А с севера придёт вода.
Но ветер с острова Борнео
К нам не заходит никогда.
Нам не понять его напевов,
Но может даже не беда,
Что ветер с острова Борнео
К нам не заходит никогда. (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112034



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Объектив от одноразового фотоаппарата Kodak Ultra. Маленький, но. +Olympus E-Pl8
Объектив от одноразового фотоаппарата Kodak Ultra. Маленький, но. +Olympus E-Pl8
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#машина#ДТП#история#собака#улыбнуло#Ynews#СССР
#животные#Юмор#автомобили#интересно#кино#позитив#кот#интересное#маразм#США
#в мире#факты#автомир#аварии#авто аварии#фильм#милота#Автовсячина#забавно#Спасение
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля Потолочные ходоки Викторианской эпохи Потолочные ходоки Викторианской эпохи Нестандартная баронесса Сидония де Барси Нестандартная баронесса Сидония де Барси Эл и Дженни Томаини: странная, но счастливая пара Эл и Дженни Томаини: странная, но счастливая пара Великий Уолдо – глотатель крыс, лягушек и шариков для пинг-понга Великий Уолдо – глотатель крыс, лягушек и шариков для пинг-понга Девушка-птичка Ку-Ку Девушка-птичка Ку-Ку

На что жалуетесь?

Вернуться