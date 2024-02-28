Девушка-птичка Ку-Ку

Обычно сравнение с птицей для девушек – это комплимент и свидетельствует о хрупкости, изяществе или завораживающем голосе. Но в случае с ней всё было совершенно иначе…
В истории существовало несколько уникальных людей, которые, кажется, выходят за рамки времени, культуры и общественных норм. Эти поистине уникальные персонажи навсегда стали узнаваемыми и знаковыми для широкой публики.
Однако один странный персонаж, которому удалось получить эту «знаменитость странности», на самом деле вовсе не был таким уж странным. По крайней мере, не в сравнении с другими, более впечатляющими фриками с физическими или социальными особенностями.
Минни Вулси родилась в Джорджии в 1880 году, и о её физическом состоянии существует множество историй. Принято считать, что Минни родилась с синдромом Секкеля – заболеванием, известным также как птицеголовая карликовость. Этот синдром встречается довольно редко и характеризуется маленькой головой, замедленным ростом, клювообразным носом, покатой челюстью, а также некоторыми умственными ограничениями.
Из-за этого синдрома Минни почти полностью облысела и ослепла. Беззубая, странная и в очках со стёклами толщиной с большой палец, Минни провела большую часть своей жизни в приюте Джорджии, пока, как гласит одна из версий, её не спас шоумен. Мужчина счёл внешность воспитанницы достаточно странной, чтобы на ней заработать.
Минни начала свою карьеру в шоу в костюме американского индейца и под именем Минни–Ха-Ха. Название было очевидной игрой слов и относилось к водопаду Миннехаха в Северной Каролине. А выступление, вероятно, было отсылкой к шоу «Дети ацтеков» прошлых лет. Минни поначалу была закрытой и застенчивой. Но вскоре полюбила внимание, которое ей оказывали как артистке. Известно, что она танцевала и тряслась от восторга, а также говорила на тарабарском языке, приводя в восторг зрителей.
В 1932 году Минни получила роль птичницы Ку-Ку в фильме «Уродцы», и так родилась легенда кино. Образ Минни, одетой в костюм из перьев, с крошечной шапочкой с плюмажем и похожими на куриные лапки ножками, порхающей по столу во время свадебного пира, навсегда стал синонимом самой картины. Увидев выступление Минни, вы никогда его не забудете. На самом деле в «Уродцах» была ещё одна девушка-птица, но мало кто помнит бедняжку Бетти Грин, так как её полностью затмила Минни.
После дебюта в кино Минни продолжала выступать под псевдонимом «Ку-Ку – девочка-птица» и продолжала носить свой странный костюм в течение нескольких лет. В конце концов, она стала выступать на Кони-Айленде, где её называли «слепой девушкой с Марса». К тому времени возраст или, возможно, скука взяли своё, и танцы прекратились. Выступление Минни в качестве «слепой девушки» заключалось в том, что она стояла или сидела практически в коматозном состоянии, не обращая внимания на насмешки и не желая общаться и взаимодействовать с публикой.
Как долго Минни участвовала в шоу и представлениях, и как она ушла из жизни, остаётся загадкой. Некоторые утверждают, что она выступала до 80 лет. Есть также сведения, что в 1960-х годах Минни сбила машина. Независимо от того, как закончилась жизнь странной артистки, её необычная внешность обеспечила Минни неугасающий интерес публики и своего рода бессмертие.
Источник:
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