Девушка-птичка Ку-Ку

Минни начала свою карьеру в шоу в костюме американского индейца и под именем Минни–Ха-Ха. Название было очевидной игрой слов и относилось к водопаду Миннехаха в Северной Каролине. А выступление, вероятно, было отсылкой к шоу «Дети ацтеков» прошлых лет. Минни поначалу была закрытой и застенчивой. Но вскоре полюбила внимание, которое ей оказывали как артистке. Известно, что она танцевала и тряслась от восторга, а также говорила на тарабарском языке, приводя в восторг зрителей.

В 1932 году Минни получила роль птичницы Ку-Ку в фильме «Уродцы», и так родилась легенда кино. Образ Минни, одетой в костюм из перьев, с крошечной шапочкой с плюмажем и похожими на куриные лапки ножками, порхающей по столу во время свадебного пира, навсегда стал синонимом самой картины. Увидев выступление Минни, вы никогда его не забудете. На самом деле в «Уродцах» была ещё одна девушка-птица, но мало кто помнит бедняжку Бетти Грин, так как её полностью затмила Минни.