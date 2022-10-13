Несвятые сёстры святой обители

Общество лихорадило от преступления сестер обители Литтлмор. Местный епископ решил наведаться туда с проверкой. Дело было в 1517 году, и понятно, что для того времени поведение монахинь, которыми были недовольны местные, стало особенно возмутительным.

Они заигрывали с мальчиками и творили всякие непотребства. А у настоятельницы даже имелась дочь, которую она родила от священника. Еще и потратила деньги прихода на сбор приданного для плода своего грехопадения.