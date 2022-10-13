Несвятые сёстры святой обители

Эпоха Средних веков кажется нам сейчас тёмным временем, которое народ посвящал войне, тяжёлой работе и аскетизму. Но хватало в жизни людей той эпохи и других «развлечений».
Общество лихорадило от преступления сестер обители Литтлмор. Местный епископ решил наведаться туда с проверкой. Дело было в 1517 году, и понятно, что для того времени поведение монахинь, которыми были недовольны местные, стало особенно возмутительным.
Они заигрывали с мальчиками и творили всякие непотребства. А у настоятельницы даже имелась дочь, которую она родила от священника. Еще и потратила деньги прихода на сбор приданного для плода своего грехопадения.
Монахини, проделки которых раскрыли, не только не демонстрировали раскаяния. Они наоборот радовались и гордились своим поведением. Словно это были не невесты Христовы, а вырвавшиеся в город деревенские девицы не слишком тяжелого поведения.
Монахини сдавали дом божий в аренду, как какую-то дешевую ночлежку. И специально оставляли открытыми окна, куда по ночам, не особенно таясь, лазили студенты. Понятное дело, что не за тем, чтобы поговорить о Боге.
На настоятельницу Кэтрин Уэллс подавались многочисленные жалобы. Когда их масса стала критической, прибыл священник, чтобы разобраться во всем. И обнаружил, что в святом месте действует бордель. Церковная утварь почти вся продана, как и еда. Исчезли даже запасы вина для причастия.
Но самым возмутительным стало пребывание на территории ребенка – дочки настоятельницы. На суде, припертая неоспоримыми доказательствами, женщина призналась и в растратах, и в разврате, царящем на территории монастыря. Отказалась лишь обсуждать отношения со священником и ребенка, сказав, что это ее личное дело.
Рассадник греха через несколько лет закрыли. Кэтрин назначили пожизненную ренту. Сестрам ничего не назначили, просто распустили, правда, предварительно отпустив им все грехи.
В здании планировалось открытие колледжа. Но что-то помешало, и они просто пустовали, постепенно ветшая и рушась.
К слову, уже в наше время в Литтлморе были проведены археологические раскопки. Исследователи обнаружили под полом бывшей церкви 90 скелетов, 28 из них принадлежали мужчинам, 35 были женскими, 29 рассыпались настолько, что пол определить не оказалось возможным. Среди этих останков есть захоронение женщины с пробитым черепом, захоронение женщины с ребенком и пугающее погребение девушки не старше 25 лет лицом вниз. Обычно подобный метод применяли в отношении вероотступниц или ведьм.
В Средние века с плодом греха не особенно церемонились. В исторических документах имеются описания:
Одну из монахинь соблазнил клирик, после чего она забеременела, но возникли осложнения, и она умерла. Забеременев, она согрешила, и ее родственники даже не побеспокоились о ее захоронении, то есть не было смысла проводить ритуал захоронения.
Была некая монахиня, которая забеременела от монаха. В результате ее наказали – заперли в одном из помещений, где она должна была искупить вину. Там она родила ребенка, которого унесли на небо два ангела. Монахиня искупила грех, и ее вернули в монастырь.
Сейчас согрешивших монахинь, понятно, не убивают (и на том спасибо). Женщин либо изгоняют из монастыря, либо отдают дитя на воспитание, скрыв факт беременности и родов. Случается и так, что церковь обеспечивает женщине медицинскую и психологическую помощь, а также материальную после рождения малыша. На эти шаги идут в том случае, если зачатие произошло не по доброй воле. Да, увы, но это нередкое явление. И обычно отцами являются священники, занимающие высокое положение в церковной иерархии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Матушка, ты пошто творишь?
- Батюшка, ты сам велел дать?!!
- Ржи! Матушка! РЖИ!!!
- ИИИИИГОГОГО!!!
Анекдот рассказывал мне древний дед ещё в 80х)))
28 из них принадлежали мужчинам, 35 были женскими, 29 рассыпались настолько, что пол определить не оказалось возможным
28+35+29=92
А если скелеты рассыпались так, что нет возможности определить пол то о каком (хотя бы примерном) количестве может идти речь.
Вот цена этой статейки (хотя и она завышена) :