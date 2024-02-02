Монстр из Равенны

Никто точно не знает, кем на самом деле он был, но почти наверняка это был ребёнок, появившийся на свет с тяжёлым и необычным генетическим заболеванием и по странной случайности выживший. После его появления на свет люди не могли перестать обсуждать Монстра. Они хотели увидеть иллюстрации. Они желали услышать истории. Даже сейчас, спустя сотни лет после того события, люди продолжают обсуждать это явление.