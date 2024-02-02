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Монстр из Равенны

Монстр из Равенны

Автор:
02 февраля 2024 10:39
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Италия   Равенна   интерес   история   монстр   мутация   описание   ребёнок   чудо   чудовище   
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Каких только химер и чудовищ не порождает человеческое воображение. Но иногда они приобретают и вполне себе реальные формы, плоть и кровь.

В марте 1512 года уважаемый флорентийский аптекарь по имени Лукка Ландуччи сделал в своём дневнике весьма интересную запись. Он описал чудовище, родившееся в Равенне.

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Если верить аптекарю, у монстра был один рог на голове, два крыла, похожие на крылья летучей мыши, и отметины на груди, змеевидная и гермафродитная нижняя часть тела, один глаз, расположенный в колене, и орлиный коготь на ноге.

Хотя Ландуччи видел только картину с изображением этого чуда, есть довольно высокая вероятность того, что существо было реальным. Согласно записям, папа Юлий II приказал уморить существо голодом. Рассказ Ландуччи – одна из самых ранних достоверных записей о мутанте на заре новой эры – признания и понимания, а также объяснения того, что раньше считалось исключительно колдовством и дьявольскими происками.

Слух о монстре распространился по Европе, сопровождаемый десятками гравюр и ксилографий. С каждым рассказом и иллюстрацией монстры становились всё более причудливыми и жуткими. Когда Монстр покинул Флоренцию, у него было две ноги в виде змеиных хвостов, а по прибытии в Париж остался всего один коготь.

В зависимости от истории, сопровождавшей Монстра, его крылья были либо похожи на крылья летучей мыши, либо были ангельскими. Иногда монстр был святым, а иногда – воплощением самого дьявола.

Никто точно не знает, кем на самом деле он был, но почти наверняка это был ребёнок, появившийся на свет с тяжёлым и необычным генетическим заболеванием и по странной случайности выживший. После его появления на свет люди не могли перестать обсуждать Монстра. Они хотели увидеть иллюстрации. Они желали услышать истории. Даже сейчас, спустя сотни лет после того события, люди продолжают обсуждать это явление.

Человеку свойственно любопытство и проявление интереса к чудесам. Но загадку Равеннского монстра разгадать уже не получится.

Источник:

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Метки: Италия   Равенна   интерес   история   монстр   мутация   описание   ребёнок   чудо   чудовище   
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