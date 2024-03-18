В тесте придётся вспоминать, в каком же государстве расположен тот или иной город. Легко будет только до середины теста. Пройти идеально его смогут лишь те, кто обладает высоким уровнем эрудиции. Вы пройдёте?

Городской тест повышенного уровня сложности 0 Источник: