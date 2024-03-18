Городской тест повышенного уровня сложности

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В тесте придётся вспоминать, в каком же государстве расположен тот или иной город. Легко будет только до середины теста. Пройти идеально его смогут лишь те, кто обладает высоким уровнем эрудиции. Вы пройдёте?
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