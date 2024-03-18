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Городской тест повышенного уровня сложности

Городской тест повышенного уровня сложности

Автор:
18 марта 2024 18:19
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   география   города   интересное   страны   тест   
1636
1
В тесте придётся вспоминать, в каком же государстве расположен тот или иной город. Легко будет только до середины теста. Пройти идеально его смогут лишь те, кто обладает высоким уровнем эрудиции. Вы пройдёте?

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Метки: Тесты   география   города   интересное   страны   тест   
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10  комментариев
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132k
Leff Час назад
Легкотня для тех кто мало-мальски знаком с географией.
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235
Darkwing Duck Полчаса назад
9 из 13 наугад, а Турин знал.
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87
Артём 38 минут назад
Блин, как всегда перепутал Парагвай и Уругвай.
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2k
Fara Zolkin 42 минуты назад
13 из 13, про карачи угадал, в остальном уверенно. Спасибо школе и учителю Географии.
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1k
vadimbar Час назад
12 из 13. Многое, конечно, не с уверенностью.
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11k
MakDag Час назад
Да ладно, Лео, можешь не аплодировать.
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18k
Majul Час назад
Из 13 вопросов ответили верно на 11. Вы настолько хороши в географии, что запросто можете заменить GPS с ГЛОНАССом. Мировой атлас для вас, видимо, является настольной книгой?!

Просто, минус Шираз и Грац.
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92k
sapér Vodička Час назад
11 из 13-ти .
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6k
Babangdida Час назад
Про Слуцк задумался, но посмотрев на парковки, ответил правильно.
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Никифоридис

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