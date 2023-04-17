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Почему одни "Объединённые", а другие "Соединённые"

Почему одни "Объединённые", а другие "Соединённые"

Автор:
17 апреля 2023 16:44
Сообщество : RealFishki
Метки: государства   интересное   история   о странах   страны   факты   флаги стран   
1021
5

Кажется, что Арабские Эмираты сами взяли и добровольно объединились, а Штаты кто-то специально соединил.

Немного английского: в The United States of America (USA) и United Arab Emirates (UAE) нет практически никакой разницы. В немецком так же нет разницы: Vereinigten Staaten von Amerika и Vereinigten Arabischen Emirate. И во французском тоже. Но в русском языке есть всё-таки разница, на первый взгляд, кажется, что несущественная, но всё же...

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Лингвисты говорят, что глагольная приставка со- обозначает движение с разных сторон в одну точку. Штаты Америки СОединились вокруг административного центра, которому передали часть своих полномочий, например, в сфере международных отношений.


Глагольная приставка об- "указывает на то, что действие глагола либо распространяется на всю поверхность предмета, либо совершается вокруг, по окружности предмета". Арабские эмираты ОБъединились в федеративный альняс, у каждого эмирата есть права распоряжаться по своему усмотрению ресурсами на своей территории. Они объединились, чтобы стать сильнее, но при этом, как говорится, табачок у них врозь.

Конфедеративное государство заметно отличается от федеративного.

Конфедерация, как в примере ОАЭ, это независимые королевства (суверенные государства по сути) объединились для решения актуальных задач. Но центра управления нет и каждое королевство может выйти из конфедерации в любой момент. Вот поэтому ОАЭ - это объединённые эмираты, а не соединённые.

Федерация - это государственное устройство, где центр всегда важнее, чем региональные полномочия. То есть у территориальных единиц в составе федерации нет такой полноты власти, что как раз характерно для США. Штаты страны соединены под властью одного центра и ряд решений принимаются или при руководстве Вашингтона, или с оглядкой на него. Вот поэтому они соединённые.

По сути своей, отличие всего на несколько букв, но по смыслу различия довольно существенны. У соединения большее взаимное слияние, делегирование полномочий и власть более централизована, нежели объединение. ОАЭ - это независимые государства, которые при этом являются абсолютной монархией.

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Метки: государства   интересное   история   о странах   страны   факты   флаги стран   
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5  комментариев
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525
adssaf afasffdsga 17 минут назад
Ну дык - арабы они по конфедеративному шаблону. А вот штаты - там де-факто по монархическому. Пришли какие-то люди и сказали: будет так, как мы сказали. Им отвечают: не, нихера. А они стрелять начали и стреляли до тех пор, пока тех, кто сказал "не, нихера", стало настолько мало, что их голоса стало можно не учитывать. Происходило так в их истории не один и даже не два раза. Потому и соединённые - объединены силой, как куски лего, которые изначально не подходят друг к другу, в то время как арабы объединены желанием сотрудничества.
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283
mechatron Полчаса назад
Это не объясняет одинакового английского, немецкого и т.д. написания.
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−2
dimitri sheingart Час назад
Я бы не хотел жить с арабами...
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27k
Serg2001 Час назад
Меня бы больше устроили Разъединённые штаты Америки. Но это эмоции. А разум подсказывает, что тогда проблем в мире из-за штатов может быть еще больше. Хотя, казалось бы, больше уже некуда.
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