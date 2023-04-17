Почему одни "Объединённые", а другие "Соединённые"

Кажется, что Арабские Эмираты сами взяли и добровольно объединились, а Штаты кто-то специально соединил.
Немного английского: в The United States of America (USA) и United Arab Emirates (UAE) нет практически никакой разницы. В немецком так же нет разницы: Vereinigten Staaten von Amerika и Vereinigten Arabischen Emirate. И во французском тоже. Но в русском языке есть всё-таки разница, на первый взгляд, кажется, что несущественная, но всё же...
Лингвисты говорят, что глагольная приставка со- обозначает движение с разных сторон в одну точку. Штаты Америки СОединились вокруг административного центра, которому передали часть своих полномочий, например, в сфере международных отношений.
Глагольная приставка об- "указывает на то, что действие глагола либо распространяется на всю поверхность предмета, либо совершается вокруг, по окружности предмета". Арабские эмираты ОБъединились в федеративный альняс, у каждого эмирата есть права распоряжаться по своему усмотрению ресурсами на своей территории. Они объединились, чтобы стать сильнее, но при этом, как говорится, табачок у них врозь.
Конфедеративное государство заметно отличается от федеративного.
Конфедерация, как в примере ОАЭ, это независимые королевства (суверенные государства по сути) объединились для решения актуальных задач. Но центра управления нет и каждое королевство может выйти из конфедерации в любой момент. Вот поэтому ОАЭ - это объединённые эмираты, а не соединённые.
Федерация - это государственное устройство, где центр всегда важнее, чем региональные полномочия. То есть у территориальных единиц в составе федерации нет такой полноты власти, что как раз характерно для США. Штаты страны соединены под властью одного центра и ряд решений принимаются или при руководстве Вашингтона, или с оглядкой на него. Вот поэтому они соединённые.
По сути своей, отличие всего на несколько букв, но по смыслу различия довольно существенны. У соединения большее взаимное слияние, делегирование полномочий и власть более централизована, нежели объединение. ОАЭ - это независимые государства, которые при этом являются абсолютной монархией.
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