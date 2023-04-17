Почему одни "Объединённые", а другие "Соединённые"

Лингвисты говорят, что глагольная приставка со- обозначает движение с разных сторон в одну точку. Штаты Америки СОединились вокруг административного центра, которому передали часть своих полномочий, например, в сфере международных отношений.





Глагольная приставка об- "указывает на то, что действие глагола либо распространяется на всю поверхность предмета, либо совершается вокруг, по окружности предмета". Арабские эмираты ОБъединились в федеративный альняс, у каждого эмирата есть права распоряжаться по своему усмотрению ресурсами на своей территории. Они объединились, чтобы стать сильнее, но при этом, как говорится, табачок у них врозь.