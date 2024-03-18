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В США при пожаре спасли кошек модели и актрисы Кары Делевинь

В США при пожаре спасли кошек модели и актрисы Кары Делевинь

Автор:
18 марта 2024 09:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Кара Делевинь   Спасение   кошки   модель   пожар   сгорел дом   
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В Лос-Анджелесе на вилле британской модели и актрисы Кары Делевинь произошел сильный пожар, который в течение двух часов тушила почти сотня пожарных — один из них госпитализирован. Огонь не пощадил построенный в 40-х годах прошлого века дом, являвшийся не только жильем артистки, но и арт-объектом, любимым знаменитостями.

Роскошный дом всемирно известной британской супермодели и актрисы Кары Делевинь в Лос-Анджелесе охватил масштабный пожар. Имение стоимостью 7 миллионов долларов сгорело дотла. К сожалению, не обошлось без пострадавших – травму получил один из спасателей, упав с лестницы, еще один человек, находившийся на момент возгорания в жилье, отравился угарным газом. Их госпитализировали в больницу.

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Пламя вспыхнуло в задней части двухэтажного дома на северо-западе Голливуда. Огонь быстро распространился вверх, вызвав обвал крыши.

Самой 31-летней звезды на момент возгорания не было дома – она снималась в спектакле на лондонском Вест-Энди.

Известно, что сообщение о горящем доме поступило в пожарную службу примерно в четыре утра 15 марта. На место происшествия прибыли 94 спасателя, которым понадобилось более двух часов, чтобы потушить огонь.

Делевинь тем временем в своих соцсетях опубликовала: "Мое сердце сегодня разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Поэтому цените то, что имеете".

Звезда подиумов думала, что в пожаре погибли два ее кота, однако в конце концов обнародовала снимки, на которых домашних любимцев вынесли из пламени пожарные.

Точная причина пожара пока неизвестна. По некоторым источникам, это могло произойти из-за короткого замыкания.

Заметим, здание, в котором жила Делевинь, было построено в 1950 году и имело площадь 618 квадратных метров. Актриса и модель приобрела его в 2019-м за 7 миллионов долларов.

Кроме стандартных комнат с изысканным роскошным интерьером, в доме звезды были также комната с дорогим бильярдным столом, игровыми автоматами и зоной для игры в покер, роскошный спа-центр с бассейном, сауной, парным и тренажерным залом, домашний кинотеатр, комната для коллекции уникальных гитар. и много других достопримечательностей.

Известно, что здание было построено для голливудского продюсера Джека Гелбера. Затем в нем жили известные актеры, такие как Ричард Бартон и Джуди Гарленд. Кара Делевинь обновила и модернизировала его интерьер после покупки.

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Метки: Кара Делевинь   Спасение   кошки   модель   пожар   сгорел дом   
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3  комментария
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Antique computer 15 минут назад
Актриса симпатичная. Жалко, что ёопнутая на всю голову лесбуха.
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AlekZzz 12 минут назад
Всемирно известная... Ну блин, серьезно..?
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35k
Юр21 45 минут назад
Это черезвычайно важная новость...
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