В США при пожаре спасли кошек модели и актрисы Кары Делевинь

Заметим, здание, в котором жила Делевинь, было построено в 1950 году и имело площадь 618 квадратных метров. Актриса и модель приобрела его в 2019-м за 7 миллионов долларов.

Кроме стандартных комнат с изысканным роскошным интерьером, в доме звезды были также комната с дорогим бильярдным столом, игровыми автоматами и зоной для игры в покер, роскошный спа-центр с бассейном, сауной, парным и тренажерным залом, домашний кинотеатр, комната для коллекции уникальных гитар. и много других достопримечательностей.