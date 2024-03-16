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Верховный суд Канады призвал называть женщин "лицами с влагалищами"

Верховный суд Канады призвал называть женщин "лицами с влагалищами"

Автор:
16 марта 2024 12:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Верховный Суд   Канада   Суд   Терминология   женщины   изнасилование   
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Эта странная история началась в 2017 году, когда 34-летний Чарльз Крук, житель Ванкувера, ночью наткнулся на улице на пьяную Эдвин Цанг.

Мистер Крук обнаружил истицу пьяной, потерянной и расстроенной ночью в центре Ванкувера”, — говорится в предыстории дела. “Он решил отвезти ее к себе домой и связался с родителями заявителя по телефону”.


И вот тут показания начинают отличаться. Сам Крук утверждает, что девушка разлила на себя воду, сняла штаны и уснула, а потом, внезапно проснувшись, начала его обвинять в изнасиловании. Со слов пострадавшей следует, что она проснулась и обнаружила, что ее штаны сняты, а Крук вагинально проникает в нее.


В 2020 году состоялось заседание по этому делу в суде низшей инстанции, именно тогда судья и допустил ошибку.

Она сказала, что чувствовала его пенис внутри себя и знала, что чувствует. Короче говоря, ее тактильные ощущения были задействованы. Крайне маловероятно, что женщина могла ошибиться в этом чувстве”, — говорится в первоначальном решении.


Собственно, на основании этого заявления и было принято решение о виновности Крука, но тот решил не сдаваться, подал апелляцию и дошел до Верховного суда. Заседание прошло 18 мая 2023 года, решение по нему было принято 8 марта 2024 года, опубликовано пару дней назад.


На заседании судья Шейла Мартин отметила, что использование судьей первой инстанции слова «женщина», возможно, «было неудачным и породило путаницу». В чем была путаница, до сих пор выяснить не удалось, при том, что ни один человек во всем деле не идентифицирован как трансгендер, а к заявительнице повсюду обращаются «она».


Короче, мужика оправдали на основании предполагаемых юридических ошибок в оценках доверия к судьям первой инстанции, а вот истицу теперь называют «лицом с влагалищем», чтобы не обидеть.


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Метки: Верховный Суд   Канада   Суд   Терминология   женщины   изнасилование   
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44  комментария
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666
Ирина Петрова 2 часа назад
Дегенераты со своими грёбаными "ценностями"... (
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2k
Shurovik 5 минут назад
Лицо с влагалищем.... Название для ужастика. Либо порнофильма.
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4k
grigorenko vladislav 22 минуты назад
Чем формулировка "лицо с влагалищем" отличается от определения "3,14зда с ушами"? Надо бы Верховному суду Канады срочно заняться рассмотрением этого юридического аспекта.
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1k
pitsilver Полчаса назад
Блин, вы хоть почитайте о чем статья в оригинале прежде чем такие большие заголовки делать?!
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141
Комнатный Сибиряк Полчаса назад
Вот это поворот, после такого ругательства, лицо с влагалищем пойдёт и снова накуярится в центре Ванкувера
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2k
дормидонт Полчаса назад
А мужиков считать людьми без влагалища?
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14k
кот базилий Полчаса назад
У нас проще и короче ТП
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89k
Taras Kozalupko Полчаса назад
А кто не согласен с решением верховного суда Канады?
Там ведь на западе полно "женщин" без влагалищ, но с яйцами и **ем
Судья четко определил - если у лица есть писда, то это лицо тетка
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141
Комнатный Сибиряк Полчаса назад
Лицо с куем оправдали, а лицо с влагалищем теперь .будет долго вспоминает его пенис внутри себя
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31k
Григорий Полчаса назад
А ты не женщина, ты просто человек с пи...з.д.ой!
А ты вообще не человек, ты либерал простой!
А тот вообще не режиссёр, он просто х..у....й сосал
Федеральному каналу и у продюсера!..
(с) Елизаров. Сталинский костюм
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4k
Василий Афиногенов 38 минут назад
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6k
Мотыль ВС 40 минут назад
Лицо с членом, читающий себя лицом с влагалищев Давайте, гоните дальше
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1k
Руслана Тарасова 41 минуту назад
Вот так приезжаю я в "цивилизованный мир" ,а меня там, "Эй, лицо с влагалищем...". Аж оторопь берет только это даже мысленно представить.
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301
Фрол 41 минуту назад
Чёт не понял,а почему судья не идентифицирует себя как лицо с яйцами?
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4k
poбт 43 минуты назад
а как же права лиц с членом считающих себя женщинами?
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1k
safon1 46 минут назад
Вагиноканадка?
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12k
DumDum 55 минут назад
Ей, на основании решения суда, в споре теперь можно смело говорить: "Захлопни влагалище и иди отсюдова!"
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112
Аврашалом Маркович 58 минут назад
По-моему, это харрасмент и арбузинг по отношению к влагалищу. Может оно идентифицирует себя как, я извиняюсь, пигидий?
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7k
klop 58 минут назад
Теперь я знаю как эту канадку русофобскую называть.
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3k
Past Час назад
Ссорился с подругой, назвал ее влагалищем на ножках... Почему то ей не понравилось.
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2k
Димыч Час назад
А чего не "говорящая вагина с оперативной памятью"?

Пиндец...
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