Верховный суд Канады призвал называть женщин "лицами с влагалищами"

“Мистер Крук обнаружил истицу пьяной, потерянной и расстроенной ночью в центре Ванкувера”, — говорится в предыстории дела. “Он решил отвезти ее к себе домой и связался с родителями заявителя по телефону”.

И вот тут показания начинают отличаться. Сам Крук утверждает, что девушка разлила на себя воду, сняла штаны и уснула, а потом, внезапно проснувшись, начала его обвинять в изнасиловании. Со слов пострадавшей следует, что она проснулась и обнаружила, что ее штаны сняты, а Крук вагинально проникает в нее.