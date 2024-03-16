Верховный суд Канады призвал называть женщин "лицами с влагалищами"

Эта странная история началась в 2017 году, когда 34-летний Чарльз Крук, житель Ванкувера, ночью наткнулся на улице на пьяную Эдвин Цанг.
“Мистер Крук обнаружил истицу пьяной, потерянной и расстроенной ночью в центре Ванкувера”, — говорится в предыстории дела. “Он решил отвезти ее к себе домой и связался с родителями заявителя по телефону”.
И вот тут показания начинают отличаться. Сам Крук утверждает, что девушка разлила на себя воду, сняла штаны и уснула, а потом, внезапно проснувшись, начала его обвинять в изнасиловании. Со слов пострадавшей следует, что она проснулась и обнаружила, что ее штаны сняты, а Крук вагинально проникает в нее.
В 2020 году состоялось заседание по этому делу в суде низшей инстанции, именно тогда судья и допустил ошибку.
“Она сказала, что чувствовала его пенис внутри себя и знала, что чувствует. Короче говоря, ее тактильные ощущения были задействованы. Крайне маловероятно, что женщина могла ошибиться в этом чувстве”, — говорится в первоначальном решении.
Собственно, на основании этого заявления и было принято решение о виновности Крука, но тот решил не сдаваться, подал апелляцию и дошел до Верховного суда. Заседание прошло 18 мая 2023 года, решение по нему было принято 8 марта 2024 года, опубликовано пару дней назад.
На заседании судья Шейла Мартин отметила, что использование судьей первой инстанции слова «женщина», возможно, «было неудачным и породило путаницу». В чем была путаница, до сих пор выяснить не удалось, при том, что ни один человек во всем деле не идентифицирован как трансгендер, а к заявительнице повсюду обращаются «она».
Короче, мужика оправдали на основании предполагаемых юридических ошибок в оценках доверия к судьям первой инстанции, а вот истицу теперь называют «лицом с влагалищем», чтобы не обидеть.
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Там ведь на западе полно "женщин" без влагалищ, но с яйцами и **ем
Судья четко определил - если у лица есть писда, то это лицо тетка
Я тетку с тремя сиськами видел!
А ты вообще не человек, ты либерал простой!
А тот вообще не режиссёр, он просто х..у....й сосал
Федеральному каналу и у продюсера!..
(с) Елизаров. Сталинский костюм
Пиндец...