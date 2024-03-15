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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
15 марта 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
556
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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13  комментариев
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797
Шурман 10 часов назад
Были такие , головки и чистили и меняли .
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60k
turyst 8 часов назад
Купил по старой памяти, испортились. Качество совсем не то.

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5k
Вадим Игнатьев 9 часов назад
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5k
Вадим Игнатьев 9 часов назад
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419
Павел Верещагин 10 часов назад
Все кто пользовался,думаю поняли
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4k
Максим Макашев 10 часов назад
Когда Никитка приземлился , то некоторое время не мог выйти из самолёта: у амеров не было трапа такой высоты
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Юганск

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