В Москве простились с Александром Ширвиндтом

Пять лет назад Александру Ширвиндту поставили кардиостимулятор, затем он перенёс ковид и воспаление лёгких. Лечение был долгим и тяжёлым - хотя 89-летний Александр Анатольевич до последнего боролся с болячками и не терял присутствия духа.

К сожалению, 15 марта его не стало. Причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Сегодня в театре имени Сатиры прошла церемония прощания. Александр Анатольевич 20 лет был его худруком, затем - почётным президентом.