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В Москве простились с Александром Ширвиндтом

В Москве простились с Александром Ширвиндтом

Автор:
18 марта 2024 17:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Александр Ширвиндт   Видео   актер   прощание   театр имени сатиры   
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Проводить народного артиста в последний путь пришли родственники, друзья и знаменитые коллеги.

Пять лет назад Александру Ширвиндту поставили кардиостимулятор, затем он перенёс ковид и воспаление лёгких. Лечение был долгим и тяжёлым - хотя 89-летний Александр Анатольевич до последнего боролся с болячками и не терял присутствия духа.

К сожалению, 15 марта его не стало. Причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Сегодня в театре имени Сатиры прошла церемония прощания. Александр Анатольевич 20 лет был его худруком, затем - почётным президентом.

Гроб с телом поставили на сцену и к нему по очереди подходили: Константин Эрнст, Леонид Ярмольник, Александр Стриженов, Леонид Каневский, Олег Меньшиков, Игорь Костолевский, Геннадий Хазанов, Вера Алентова, Владимир Машков и другие звёзды. Когда слово взял Хазанов, он вспомнил фразу Ширвиндта: «Ген, покороче, и менее пафосно». И добавил, что Александр Анатольевич умел играть так, что зрители плакали, а потом смеялись.

А ещё были сотни обычных граждан, которые пришли попрощаться с любимым артистом. В ожидании своей очереди, люди несколько часов простояли на улице. Многие из них говорили, что просто не могли не проститься с любимым актёром.

В последний путь народного артиста РСФСР проводили аплодисментами.

Как сообщили в пресс-службе театра им. Сатиры:

Президент Московского академического театра сатиры Ширвиндт Александр Анатольевич будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации, согласно его воле.

На прощании с великим артистом одну из самых ярких речей произнёс расстроенный Игорь Костолевский:

Печально, когда уходит целая эпоха, целая цивилизация… Смириться с этим очень трудно. Как же надо прожить жизнь, чтобы тебя любили все.

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Метки: artist   Александр Ширвиндт   Видео   актер   прощание   театр имени сатиры   
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59k
zloykoyot 41 минуту назад
Земля пухом
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5k
Stas 5 минут назад
Великий актер! Море крылатых фраз! Безумная знаменитость! Земля пухом и вечная память!
НО! Кто пустил уродского клопа хазанова на эту церемонию - он не достоин даже ходить по земле - продажная мразь!
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17k
GROMOZEKA 9 минут назад
Ну надеюсь что там Харрис споёт свои знаменитые комические куплеты.
А двое ему подпоют.
Прощайте маэстро, земля пухом вам всем троим

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20k
Robin Hood 21 минуту назад
Ушел второй из замечательного дуэта ... Покойся с миром ...
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31k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
Хазанов хорошо сказал!
Мир его праху, покойся с миром дядя Саша. спасибо за радость, которую приносил в наши дома!
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