FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11327 постов • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Муж продал жену за айфон

Муж продал жену за айфон

Автор:
15 марта 2024 11:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Телефон   айфон   в мире   люди   муж   нравы   
816
8

В Индии юный муж продал свою новоиспеченную жену другому уже через месяц после свадьбы. За все про все он получил 170 тысяч рублей (в рупиях, конечно же!), которые потратил на новый айфон. Вот это финансовое планирование! Однако родня сказала, что девушке ещё повезло.


Договорной брак

В Индии нередки договорные браки, их даже 80%. Браки по любви так редки, что для них даже есть отдельное слово. Потому и 17-ти летний парень женился на 26-летней девушке по сговору семей.

Обе семьи были бедны, потому после свадьбы пара отправилась в другой город работать вместе на кирпичном заводе.

×
×

Там девушка понравилась 55-летнему местному мужчине, который и предложил парню сделку. Не долго думая, тот согласился. А все потому что свадьба была по сговору, невесту он ранее не знал и никакой привязанности к ней не испытывал. Просто семейная обуза.

И когда пришло время возвращаться в родную деревню, муж взял деньги, а жену оставил. Местные жители заперли ее и не позволили уехать.

А парень дома сказал семье жены, что та не любила его и просто сбежала при первой же возможности. Но новый айфон себе все же купил, что и вызвало подозрение. Откуда такие деньги у бедного паренька?

Что случилось с девушкой

Купивший ее 55-летний мужчина не взял ее в жены, что было главной причиной обиды девушки. Все же статус для женщины в Индии крайне важен. Однако ее жизни не изменилась, она стала чуть меньше работать и жить у мужчины.

Примечательно, что в Индии семья жены платит мужчине приданое. Но в этот раз купивший девушку заплатил за нее большую сумму, такого она никогда в жизни не ожидала. Так что хотя и была унижена, но немного польщена.

Без красивой истории

Семья девушки все же подала заявление в полицию. Полицейские отправились в городок при кирпичном заводе и быстро распутали дело.

Когда они попытались забрать девушку домой, местные жители принялись не пускать их и отбиваться. Ведь за нее заплатили такой большой куш.

Однако у полиции есть оружие, потому проданную новобрачную извлекли и отправили домой. Где ее уже и не ждал муж.

Потому что мужа отправили в тюрьму для несовершеннолетних, ведь ему всего 17! Жениться можно, а во взрослую тюрьму – нет. Айфон отобрали, он владел им менее пары месяцев.

Но девушку считают счастливицей. Потому что в других штатах похищенных и изнасилованных женщин убивают, чтобы скрыть преступление. Или продают в бордели.

Девушка же вернулась живой и здоровой. Видимо, купившему ее мужчине она правда понравилась, раз он принял на себя проблемы с полицией вместо того, чтобы по-быстрому избавиться от свидетельницы.

Чем все могло закончиться

Но дальнейших новостей, какое наказание понес сам мужчина, пресса Индии не печатала. Хотелось бы надеяться, что все продолжилось по-болливудски. Она не вышла повторно замуж, вспоминая этого мужчину. А он пришел через год-два после тюрьмы и теперь уже официально позвал ее замуж.

История может казаться чудовищной, но для Индии истории с похищением, где жертва остается жива – это хорошие истории.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   Телефон   айфон   в мире   люди   муж   нравы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
ron Полчаса назад
дикие люди, дети гор © ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
БамбарбияКиргуду 14 минут назад
Ну по крайней мере телефон рога не наставит.Это не про айфон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Прораб 21 минуту назад
А потом были танцы. Джими-Джими! Ача-ача!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский Полчаса назад
КОнечно зависит от красоты девушки, но в целом недорого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658
Quantimus 42 минуты назад
Это даже не средневековье, а вообще дремучая древность... Какой контраст на планете - кто-то колонизировать Луну и Марс собирается, а кто-то живёт по понятиям рабовладельческих или феодальных времён.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

391154



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вечерний улыбатор
Вечерний улыбатор
Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта
Зачем Фидель Кастро носил два "Ролекса" сразу? Все просто
Зачем Фидель Кастро носил два "Ролекса" сразу? Все просто
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#Юмор#ДТП#история#кот#кино#полиция#собака
#животные#автомобили#люди#интересное#авто аварии#США#Автовсячина#природа#Индия#фильм
#в мире#автомир#интересно#аварии#Прикол#Ynews#Москва#Россия#Китай#забавно
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада Зачем в Индии нужно свадебное фото с унитазом Зачем в Индии нужно свадебное фото с унитазом Как полиция Индии находит краденую ювелирку при помощи бананов Как полиция Индии находит краденую ювелирку при помощи бананов Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей Куда деваются миллионы цветов с индийских фестивалей 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира Очень индийская драма: любовник выдал себя из-за вегетарианства Очень индийская драма: любовник выдал себя из-за вегетарианства

На что жалуетесь?

Вернуться