Муж продал жену за айфон

Примечательно, что в Индии семья жены платит мужчине приданое. Но в этот раз купивший девушку заплатил за нее большую сумму, такого она никогда в жизни не ожидала. Так что хотя и была унижена, но немного польщена.

Без красивой истории

Семья девушки все же подала заявление в полицию. Полицейские отправились в городок при кирпичном заводе и быстро распутали дело.

Когда они попытались забрать девушку домой, местные жители принялись не пускать их и отбиваться. Ведь за нее заплатили такой большой куш.

Однако у полиции есть оружие, потому проданную новобрачную извлекли и отправили домой. Где ее уже и не ждал муж.