Муж продал жену за айфон

В Индии юный муж продал свою новоиспеченную жену другому уже через месяц после свадьбы. За все про все он получил 170 тысяч рублей (в рупиях, конечно же!), которые потратил на новый айфон. Вот это финансовое планирование! Однако родня сказала, что девушке ещё повезло.
Договорной брак
В Индии нередки договорные браки, их даже 80%. Браки по любви так редки, что для них даже есть отдельное слово. Потому и 17-ти летний парень женился на 26-летней девушке по сговору семей.
Обе семьи были бедны, потому после свадьбы пара отправилась в другой город работать вместе на кирпичном заводе.
Там девушка понравилась 55-летнему местному мужчине, который и предложил парню сделку. Не долго думая, тот согласился. А все потому что свадьба была по сговору, невесту он ранее не знал и никакой привязанности к ней не испытывал. Просто семейная обуза.
И когда пришло время возвращаться в родную деревню, муж взял деньги, а жену оставил. Местные жители заперли ее и не позволили уехать.
А парень дома сказал семье жены, что та не любила его и просто сбежала при первой же возможности. Но новый айфон себе все же купил, что и вызвало подозрение. Откуда такие деньги у бедного паренька?
Что случилось с девушкой
Купивший ее 55-летний мужчина не взял ее в жены, что было главной причиной обиды девушки. Все же статус для женщины в Индии крайне важен. Однако ее жизни не изменилась, она стала чуть меньше работать и жить у мужчины.
Примечательно, что в Индии семья жены платит мужчине приданое. Но в этот раз купивший девушку заплатил за нее большую сумму, такого она никогда в жизни не ожидала. Так что хотя и была унижена, но немного польщена.
Без красивой истории
Семья девушки все же подала заявление в полицию. Полицейские отправились в городок при кирпичном заводе и быстро распутали дело.
Когда они попытались забрать девушку домой, местные жители принялись не пускать их и отбиваться. Ведь за нее заплатили такой большой куш.
Однако у полиции есть оружие, потому проданную новобрачную извлекли и отправили домой. Где ее уже и не ждал муж.
Потому что мужа отправили в тюрьму для несовершеннолетних, ведь ему всего 17! Жениться можно, а во взрослую тюрьму – нет. Айфон отобрали, он владел им менее пары месяцев.
Но девушку считают счастливицей. Потому что в других штатах похищенных и изнасилованных женщин убивают, чтобы скрыть преступление. Или продают в бордели.
Девушка же вернулась живой и здоровой. Видимо, купившему ее мужчине она правда понравилась, раз он принял на себя проблемы с полицией вместо того, чтобы по-быстрому избавиться от свидетельницы.
Чем все могло закончиться
Но дальнейших новостей, какое наказание понес сам мужчина, пресса Индии не печатала. Хотелось бы надеяться, что все продолжилось по-болливудски. Она не вышла повторно замуж, вспоминая этого мужчину. А он пришел через год-два после тюрьмы и теперь уже официально позвал ее замуж.
История может казаться чудовищной, но для Индии истории с похищением, где жертва остается жива – это хорошие истории.
Источник:
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Так что всё может сочетаться в одном обществе. Дикость везде. Не нужно думать, что цивилизованное общество действительно цивилизованное. В противном случае не было бы границ и войн.
Всё это грустно конечно, не спорю.
Еще Столыпин писал, что законы нужно писать не для слабых и пьяных, а для сильных и трезвых. Так и общество должно тянуться к сильнейшим.