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Во Франции прошёл винный марафон

Во Франции прошёл винный марафон

Автор:
15 марта 2024 07:48
Сообщество : Спорт
Метки: Прикол   Франция   алкоголь   в мире   вино   забег   марафон   
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Во Франции недавно состоялся марафон для любителей вина. От обычных марафонов он отличается тем, что бегуны утоляют жажду не водой, а вином.

Мероприятие собирает тысячи участников. Маршрут проходит по множеству виноградников, где каждый желающий может сделать остановку для дегустации. Помимо вина участникам доступны разные закуски, которые хорошо сочетаются с алкогольным напитком. Участвовать в марафоне могут люди с 21 года без проблем со здоровьем.

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Метки: Прикол   Франция   алкоголь   в мире   вино   забег   марафон   
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7  комментариев
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3k
WELL 46 минут назад
У нас такой марафон называется " Новогодние праздники".
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2k
Андерсен 2 минуты назад
А вот и победитель марафона
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8k
rutt 5 минут назад
Победитель тот кто дополз?
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Просто чувак в интернете 6 минут назад
Без проблем со здоровьем, но кто хочет эти проблемы приобрести.
Давать физнагрузку во время опьянения хреновая идея.
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5k
Sanar 19 минут назад
Я бы в этом марафоне приполз последним)
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4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
у нас свои марафоны начались)
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5k
Дмитрий Круглов 37 минут назад
Точнее - пока без проблем со здоровьем.
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