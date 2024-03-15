Во Франции прошёл винный марафон

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Во Франции недавно состоялся марафон для любителей вина. От обычных марафонов он отличается тем, что бегуны утоляют жажду не водой, а вином.
Мероприятие собирает тысячи участников. Маршрут проходит по множеству виноградников, где каждый желающий может сделать остановку для дегустации. Помимо вина участникам доступны разные закуски, которые хорошо сочетаются с алкогольным напитком. Участвовать в марафоне могут люди с 21 года без проблем со здоровьем.
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