Во Франции прошёл винный марафон

Мероприятие собирает тысячи участников. Маршрут проходит по множеству виноградников, где каждый желающий может сделать остановку для дегустации. Помимо вина участникам доступны разные закуски, которые хорошо сочетаются с алкогольным напитком. Участвовать в марафоне могут люди с 21 года без проблем со здоровьем.