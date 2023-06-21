Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое

Выражение «живут как кошка с собакой» придумали для демонстрации отношений, при которых невозможно мирное сосуществование. Но, что примечательно, оно в основном про людей. Ведь братья наши меньшие, которые даже представляют совершенно разные виды, отряды и семейства, могут являть собой эталон гармонии и баланса.