Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое

770
17
Выражение «живут как кошка с собакой» придумали для демонстрации отношений, при которых невозможно мирное сосуществование. Но, что примечательно, оно в основном про людей. Ведь братья наши меньшие, которые даже представляют совершенно разные виды, отряды и семейства, могут являть собой эталон гармонии и баланса.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
реклама