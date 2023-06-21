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Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое

Двойное и даже тройное счастье – крылатое, мохнатое, хвостатое

Автор:
21 июня 2023 15:49
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   дружба   дуэт   забота   мило   птица   трио   трогательно   фото   
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Выражение «живут как кошка с собакой» придумали для демонстрации отношений, при которых невозможно мирное сосуществование. Но, что примечательно, оно в основном про людей. Ведь братья наши меньшие, которые даже представляют совершенно разные виды, отряды и семейства, могут являть собой эталон гармонии и баланса.

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Метки: Животное   Питомец   дружба   дуэт   забота   мило   птица   трио   трогательно   фото   
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