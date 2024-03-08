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Сообщество Без кота и жизнь не та 2112 постов • 506 подписчиков подписаться
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Коты, которые едят цветы

Коты, которые едят цветы

Автор:
08 марта 2024 14:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Животное   букет   вкус   гримаса   кот   котик   праздник   проба   цветок   
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Март – самый важный весенний месяц. Это и начало связанного с пробуждением и обновлением времени года, и два важных праздника – 8 Марта и день кошек в России, который отмечается 1 марта.

Конечно, женщинам в этот день принято дарить букеты и горшечные растения. А котикам – пробовать или хотя бы очень интенсивно нюхать, что, собственно, преподнесли хозяйкам. Не опасно ли это, вкусно ли и стоит ли вообще позволять приносить в дом эти странные штуки. В результате такой дегустации получаются забавные котофото, которые остаются как приятная память.

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Метки: Еда   Животное   букет   вкус   гримаса   кот   котик   праздник   проба   цветок   
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1  комментарий
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Андрей Понамарев 54 минуты назад
Тут пост был, в котором написано, что тюльпаны и нарциссы опасны для кошек, правда пост от покемонки, так что хз
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