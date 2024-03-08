Коты, которые едят цветы

Конечно, женщинам в этот день принято дарить букеты и горшечные растения. А котикам – пробовать или хотя бы очень интенсивно нюхать, что, собственно, преподнесли хозяйкам. Не опасно ли это, вкусно ли и стоит ли вообще позволять приносить в дом эти странные штуки. В результате такой дегустации получаются забавные котофото, которые остаются как приятная память.