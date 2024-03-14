FISHKINET
"Жертвы" пластических хирургов или здорового образа жизни? "Жертвы" пластических хирургов или здорового образа жизни? Японцы ставят торговые автоматы от безысходности Японцы ставят торговые автоматы от безысходности Реакция обезьян на мужчину с протезом Реакция обезьян на мужчину с протезом Как такое можно исполнить? Как такое можно исполнить? Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого... 30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали 30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали Когда вернулся из магазина с пустыми руками Когда вернулся из магазина с пустыми руками "Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального** избили в Литве "Хотели сделать отбивную": экс-руководителя штаба Навального**... Такер Карлсон в очередной раз высказался о Москве Такер Карлсон в очередной раз высказался о Москве Министр образования Бурятии предложил приравнять статус учителей к полицейским Министр образования Бурятии предложил приравнять статус учителей к... Мохнатые и пернатые: вся суть отношений Мохнатые и пернатые: вся суть отношений Загадочные организации, в которые стоит хотя бы один раз заглянуть Загадочные организации, в которые стоит хотя бы один раз заглянуть Практически "Пункт назначения" Практически "Пункт назначения" В московском метро мужчина пырнул пассажирку ножом за отказ познакомиться В московском метро мужчина пырнул пассажирку ножом за отказ... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Уличная кошка принесла котят в дом покормившего её человека Уличная кошка принесла котят в дом покормившего её человека В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся фреску В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся фреску Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Кубанский суд досрочно освободил криминального авторитета Шакро Молодого Кубанский суд досрочно освободил криминального авторитета Шакро...
17 вредных советов для самых ленивых

17 вредных советов для самых ленивых

Автор:
14 марта 2024 10:00
Метки: лайфхаки   лень   советы   
1760
18
Как бы мы ни сопротивлялись, но в какие-то дни лень-матушка одерживает над нами верх, и гора посуды в раковине кажется непреодолимой вершиной. Конечно же, хочется, чтобы в доме было чисто, но поваляться на диване в компании хорошего сериала хочется тоже. С набором этих советов больше не придется выбирать – можно быть лентяем в чистой квартире!
×
×
Ссылки по теме:
Метки: лайфхаки   лень   советы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Клёст Час назад
Над пельменным бульоном.
Сразить окружающих наповал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Roman 5 минут назад
Комментарий к фото
На зубную нить не прилипнет килограмм торта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Viktor 41 минуту назад
Кстати, дельное предложение, тут пока от машины до дома донесёшь, мешки в пальцы врезаются, а уж на дальние расстояния и подавно!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Час назад
Эти идиоты-авторы так и не поняли разницы между целлофаном и полиэтиленом, хотя общего между ними не много.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96482



Другие посты автора
Популярное
Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести миллиардеров
Генпрокуратура потребовала забрать земельные участки в элитном посёлке Барвиха у шести...
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после...
Набирающие популярность
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать...
Ещё одна глава битвы за Тихий океан. Отвлекающий рейд на Макин
Ещё одна глава битвы за Тихий океан. Отвлекающий рейд на Макин
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео)
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#машина#кот#кино#история#Еда#подборка#США
#животные#в мире#автомобили#люди#аварии#позитив#фильм#улыбнуло#дети#Ynews
#Прикол#факты#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#полиция#Автовсячина#нападение#Разное
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Житейские советы: какие «решения бытовых проблем» из Сети работают на самом деле? Житейские советы: какие «решения бытовых проблем» из Сети работают на самом деле? 6 ошибок во время уборки в квартире, которые делают ее только грязнее 6 ошибок во время уборки в квартире, которые делают ее только грязнее Гениальность или глупость?: 24 человека, которые предложили интересные решения бытовых проблем Гениальность или глупость?: 24 человека, которые предложили интересные решения бытовых проблем 20 полезных советов по выживанию для самых осторожных 20 полезных советов по выживанию для самых осторожных Годные способы сэкономить время и решить повседневные задачи Годные способы сэкономить время и решить повседневные задачи

На что жалуетесь?

Вернуться