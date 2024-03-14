1760
18
Как бы мы ни сопротивлялись, но в какие-то дни лень-матушка одерживает над нами верх, и гора посуды в раковине кажется непреодолимой вершиной. Конечно же, хочется, чтобы в доме было чисто, но поваляться на диване в компании хорошего сериала хочется тоже. С набором этих советов больше не придется выбирать – можно быть лентяем в чистой квартире!
×
×
А китайскую лапшу и прочий фастфуд можно и нужно есть прямо из коробки — в конце-то концов, затем она и нужна!
А приготовленное можно есть прямо со сковородки. Будем честными, вы же все равно собирались съесть все сразу
Зачем пачкать чашку, если можно пить из пакета с трубочкой? Такому чуду инженерии в университетах не научат
А чтобы не мыть нож, выпечку можно нарезать зубной нитью. Конечно, если вы не слишком ленивы, чтобы ей пользоваться
Растения можно поливать из самодельной лейки. При условии, что вокруг вас еще осталось что-то живое
Подставка под поваренную книгу из вешалки. На случай, если найдете в себе силы приготовить что-то сложнее пельменей
Ссылки по теме:
- Годные способы сэкономить время и решить повседневные задачи
- 20 полезных советов по выживанию для самых осторожных
- 6 ошибок во время уборки в квартире, которые делают ее только грязнее
- Гениальность или глупость?: 24 человека, которые предложили интересные решения бытовых проблем
- Житейские советы: какие «решения бытовых проблем» из Сети работают на самом деле?
Новости партнёров
реклама
Сразить окружающих наповал)