Как бы мы ни сопротивлялись, но в какие-то дни лень-матушка одерживает над нами верх, и гора посуды в раковине кажется непреодолимой вершиной. Конечно же, хочется, чтобы в доме было чисто, но поваляться на диване в компании хорошего сериала хочется тоже. С набором этих советов больше не придется выбирать – можно быть лентяем в чистой квартире!

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Например, чтобы не мыть за собой тарелки, их можно обернуть целлофановым пакетом 0 Источник:

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Или использовать лаваш или мексиканские лепешки в качестве съедобных тарелок 0 Источник:

А китайскую лапшу и прочий фастфуд можно и нужно есть прямо из коробки — в конце-то концов, затем она и нужна! 0 Источник:

Надоели крошки в тарелке с хлопьями? Хватит это терпеть! 0 Источник:

А приготовленное можно есть прямо со сковородки. Будем честными, вы же все равно собирались съесть все сразу 0 Источник:

Зачем пачкать чашку, если можно пить из пакета с трубочкой? Такому чуду инженерии в университетах не научат 0 Источник:

А чтобы не мыть нож, выпечку можно нарезать зубной нитью. Конечно, если вы не слишком ленивы, чтобы ей пользоваться 0 Источник:

Утюг для слабаков. Мятую рубашку можно просто отпарить над плитой 0 Источник:

Так покупки носить удобнее, а то не дай бог придется еще делать несколько заходов 0 Источник:

Растения можно поливать из самодельной лейки. При условии, что вокруг вас еще осталось что-то живое 0 Источник:

А можно пойти дальше и сделать растения самополивающимися 0 Источник:

Завтрак чемпиона 0 http://www.reddit.com/r/funny/comments/1w2ii6/lifehack_level_bachelor/

Освежитель воздуха для самых экономных... 0 Источник:

...и самых оригинальных 0 Источник:

Подставка под поваренную книгу из вешалки. На случай, если найдете в себе силы приготовить что-то сложнее пельменей 0 Источник:

Гениальное решение для геймеров – используйте Facetime, чтобы играть прямо из ванной 0 Источник: