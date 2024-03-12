Полицейские устроили драку перед отделом и попали под проверку

Судя по форме, подрались сотрудник Росгвардии и полицейский.
Два полицейских устроили между собой потасовку под баннером с главным девизом правоохранителей в городе Каменск-на-Оби Алтайского края. Как позднее выяснилось, вывеска там установлена неспроста — это отдел МО МВД России "Каменский", который расположен на улице Пушкина — одной из главных улиц города.
Что не поделили полицейские — неизвестно. Однако, судя по видео, повод для разборок был весомый. Один из полицейских продемонстрировал борцовские навыки и швырнул оппонента на землю, после чего принялся добивать того кулаками в партере. Оттащить друг от друга разъярённых полицейских коллегам удалось с трудом. По словам очевидцев, вскоре разборка продолжилась уже в здании, куда их завели сослуживцы.
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В главке МВД по Алтайскому краю пока не знают, кто из сотрудников отдела "Каменский" устроил потасовку. Там заявили, что инициировали служебную проверку, по итогам которой будут приняты все необходимые меры — как дисциплинарные, так и правовые.
"По опубликованной информации о конфликте между двумя мужчинами в форменном обмундировании возле здания Межмуниципального отдела МВД "Каменский" назначено проведение служебной проверки. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка.
Также наши коллеги из Управления Росгвардии по Алтайскому краю опровергли информацию о том, что в конфликте принимал участие сотрудник подразделения войск Национальной гвардии РФ", — сообщили в региональном главке МВД.
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- Да, что у Вас случилось?
- Да тут милиция с пожарными дерётся, я уже и не знаю куда звонить!
Итак:
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- Ало, ало, пожарна? Срочно приизжайте - горит
- Адрес?
- Герцль 34 кв. 12
- Герцль? Это где?
- Та навпротив шука.
- Напротив чего?
- Та шука! Ви шо, на шуке не були?
- Говорите конкретно. Какой это район?
- Та Ромема ж! Горить. Хватит там расспрашивать, приезжайте а потом я вам все раскажу.
- Но куда? Адрес?
- Так я ж сказала - Герцль, шоб он сдох, 34.
- Как туда ехать?
- Та шо там ехать. Пешком можно пройти. Это ж в центре. Давайте срочно!!!
- Как к вам проехать?
- Та нам вси автобуси ходять.
- Мы не знаем, где это . Это что, новый район?
- Та який там новый! Такий большой дом, полно мароканцив.
- Каких еще мароканцев?
- Та мароканских. Ви шо, мароканцив не бачили? Чорние такие у трусах. Златая цепь на дубе том. Кричать все время.
- А, грузины?
- Та яки там в биса грузины? Мароканци! Ну музика у них такая занудливая, дрин дрин.
- А, казахи?
- Та идить ви в ж%пу с вашими шуточками. Нашли время. Вы приедете или нет?
- Но мы не знаем такой улицы.
- Ну едете по Яфо, сворачиваете налево и ось вам Герцль.
- По Яфо?
- Ну а як же еще? Яфо це ж центральная улица ее вси знають.
- Вы откуда звоните?
- Та из дому ж и звоню. Горить все.
- Говорите конкретно как к вам проехать
- Та я ж сказала - по Яфо и налево. Вам любой скажет. Герцль. Вы шо, про Герцля не слышали. Ну с бородой, обещав всем счастливую жизнь.
- А, Маркс?
- Та який там Маркс? Ви дови%буетеся шо все сгорить. Ви едете чи не?
- Проспект Маркса 34 ? Здесь никакого пожара нет.
- Засуньте вашего Маркса себе в пожарну машину. Я говорю Герцль, а вони мене Маркса тычуть. Та на биса нам тут здався ваш Маркс! Нам свого Герцля хватае. Спасите! Пожар!
- Подождите. Мы подняли в воздух пожарные вертолеты. Нигде никаких следов дыма не обнаружено.
- Та шо ви там, ослипли! У нас весь дом в диму.
- Женщина вы вообще трезвая?
- Ну випила, а шо низя? У нас тут водка по 6.50 - пей не хочу.
- Это где же вы нашли водку за 6.50??
- Та у нас в маколете.
- Где?
- Ну в лавке. Я пошла за водой, такая жара, дай думаю захвачу бутылку Голди. Може до мене ктось прийде, може я кудись пойду. Ничего водка, пить можна.
- Погодите, какая жара?
- Та градусов 60, я ж не меряла.
- Как 60? Да на улице дождь проливной идет.
- Та шо ви такое говорите? Раньше Рош А Шана дождя не будет.
- Раньше чего?
- Та Рош ашана. Новый год. Через месяц.
- Как через месяц? Еще полгода до Нового года.
- Так то по-нашому. А по-ихньому, по-жидовському вже новый год!
- Погодите, вы куда звоните?
- Та у пожарную ж!
- Какого района?
- Та скоко вам раз повторять - Герцля, шоб его на том свете в костре варили, как он нас сюда заманил.
- Куда?
- Та куды ж? Сюди!
- Вы из какого города звоните?
- Та с Ирусалиму, шоб он сгорел.
- А чего ж вы в Киев звоните?
- А куди же мени звонить, як они тута человечеського языка не понимають. Так вы им позвоните и по-своему, по-пожарному объясните.
Горить!!