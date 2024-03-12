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Полицейские устроили драку перед отделом и попали под проверку

Полицейские устроили драку перед отделом и попали под проверку

Автор:
12 марта 2024 17:48
Сообщество : Криминал
Метки: Алтайский край   Видео   Каменск-на-Оби   полицейские   потасовка   проверка   
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Судя по форме, подрались сотрудник Росгвардии и полицейский.

Два полицейских устроили между собой потасовку под баннером с главным девизом правоохранителей в городе Каменск-на-Оби Алтайского края. Как позднее выяснилось, вывеска там установлена неспроста — это отдел МО МВД России "Каменский", который расположен на улице Пушкина — одной из главных улиц города.

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Что не поделили полицейские — неизвестно. Однако, судя по видео, повод для разборок был весомый. Один из полицейских продемонстрировал борцовские навыки и швырнул оппонента на землю, после чего принялся добивать того кулаками в партере. Оттащить друг от друга разъярённых полицейских коллегам удалось с трудом. По словам очевидцев, вскоре разборка продолжилась уже в здании, куда их завели сослуживцы.

В главке МВД по Алтайскому краю пока не знают, кто из сотрудников отдела "Каменский" устроил потасовку. Там заявили, что инициировали служебную проверку, по итогам которой будут приняты все необходимые меры — как дисциплинарные, так и правовые.


"По опубликованной информации о конфликте между двумя мужчинами в форменном обмундировании возле здания Межмуниципального отдела МВД "Каменский" назначено проведение служебной проверки. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка.


Также наши коллеги из Управления Росгвардии по Алтайскому краю опровергли информацию о том, что в конфликте принимал участие сотрудник подразделения войск Национальной гвардии РФ", — сообщили в региональном главке МВД.


Источник:

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Метки: Алтайский край   Видео   Каменск-на-Оби   полицейские   потасовка   проверка   
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9  комментариев
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78k
Viktor 16 минут назад
Ну раз оба при оружии, надо было как джентльменам спор решать.

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5k
Sanar 48 секунд назад
Правильно город называется Камень-на-Оби
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55k
Опиум для народа 9 минут назад
"бала жаба гадюку...
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78k
Viktor 22 минуты назад
- Алло, это скорая?
- Да, что у Вас случилось?
- Да тут милиция с пожарными дерётся, я уже и не знаю куда звонить!
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11k
Дмитрий Полчаса назад
Баба виновата! 100!
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42k
Сергей Полчаса назад
А что, настоящие мужики работают в полиции в городе Каменск-на-Оби Алтайского края.
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