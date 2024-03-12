Полицейские устроили драку перед отделом и попали под проверку

Два полицейских устроили между собой потасовку под баннером с главным девизом правоохранителей в городе Каменск-на-Оби Алтайского края. Как позднее выяснилось, вывеска там установлена неспроста — это отдел МО МВД России "Каменский", который расположен на улице Пушкина — одной из главных улиц города.

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Что не поделили полицейские — неизвестно. Однако, судя по видео, повод для разборок был весомый. Один из полицейских продемонстрировал борцовские навыки и швырнул оппонента на землю, после чего принялся добивать того кулаками в партере. Оттащить друг от друга разъярённых полицейских коллегам удалось с трудом. По словам очевидцев, вскоре разборка продолжилась уже в здании, куда их завели сослуживцы.