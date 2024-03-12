Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец

В каждом языке есть градация с уровнями владения. Чаще всего это начальный, элементарный, базовый, продвинутый и другие вариации. В Твиттере завирусилась тема, в которой пользователи обсуждают именно русский язык. Давайте посмотрим, что у них там получилось.