Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец

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В каждом языке есть градация с уровнями владения. Чаще всего это начальный, элементарный, базовый, продвинутый и другие вариации. В Твиттере завирусилась тема, в которой пользователи обсуждают именно русский язык. Давайте посмотрим, что у них там получилось.
1. Пост набрал 247 тыс. просмотров. И суть в том, что носители языка всегда используют идиомы или фразы (сленг) в зависимости от контекста, смысл которых понять человеку, говорящему на другом языке, бывает непросто
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2. В итоге пользователи постарались расширить словарный запас именно русского, чтобы показать, как много есть вариантов одного и того же слова
3. И как в шутку бы учили иностранцев русскому, чтобы они могли понимать разговорные фразы
А каким бы самым полезным фразам из русского вы бы научили иностранцев, чтобы они точно "были в теме" всего?
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Второй уровень - опознание свой-чужой. Ну, грубо говоря рабочий ламинат ложит, его бригадир кладет, а хозяин фирмы, с которым ты цену закрывал - укладывает.
На этом уровне акценты, в том числе московский и питерский. На этом уровне поребрик и бордюр, шаверма и шаурма.
Третий уровень - подчеркнуть социальный статус говорящего. В одном и том-же помещении кому-то разрешено материться свободно, кто-то вынужден фильтровать базар, а третий вообще должен молчать, пока его не спросят.
Учит иностранцев мату как правило тот, кому при своих материться запрещают. Хоть так отигрывается.