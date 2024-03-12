FISHKINET
Сообщество Юмор 18537 постов • 3674 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец

Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец

Автор:
12 марта 2024 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: Твиттер   забавно   интересно   русский язык   уровень владения языком   фото   
1280
8

В каждом языке есть градация с уровнями владения. Чаще всего это начальный, элементарный, базовый, продвинутый и другие вариации. В Твиттере завирусилась тема, в которой пользователи обсуждают именно русский язык. Давайте посмотрим, что у них там получилось.

×
×

А каким бы самым полезным фразам из русского вы бы научили иностранцев, чтобы они точно "были в теме" всего?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Твиттер   забавно   интересно   русский язык   уровень владения языком   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
985
no. 2 часа назад
советчикам бы самим русский выучить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RaiJu 23 минуты назад
Комментарий к фото
А также согласие: категорически с вами согласен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
626
Румата Час назад
А я ненавижу все эти "приветули", "покеда", "дратути". Если кто-то так коверкает язык, при общении со мной - это сразу досвидос! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Первый уровень владения иностранным языком - это возможность просто обменяться информацией. Минимум - кое как задать вопрос, мешая русские слова с английскими. Максимум - свободно читать и смотреть передачи по телевизору, свободно формулировать вопросы письменно и устно.
Второй уровень - опознание свой-чужой. Ну, грубо говоря рабочий ламинат ложит, его бригадир кладет, а хозяин фирмы, с которым ты цену закрывал - укладывает.
На этом уровне акценты, в том числе московский и питерский. На этом уровне поребрик и бордюр, шаверма и шаурма.
Третий уровень - подчеркнуть социальный статус говорящего. В одном и том-же помещении кому-то разрешено материться свободно, кто-то вынужден фильтровать базар, а третий вообще должен молчать, пока его не спросят.

Учит иностранцев мату как правило тот, кому при своих материться запрещают. Хоть так отигрывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70415



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным...
Набирающие популярность в сообществах
Письмо-посвящение Брюсу Уиллису
Письмо-посвящение Брюсу Уиллису
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#машина#аварии#авто аварии#история#факты#Пёс#США#фильм
#фото#автомобили#в мире#ДТП#собака#забавно#кино#дети#Жизнь#полиция
#Прикол#автомир#люди#интересно#кот#позитив#Разное#мужчины#интересное#Еда
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? "Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети "Дал Бог зайку - даст и лужайку": бестактные вопросы от родственников о том, когда будут дети Почему панды такие добрые и дурашливые? Почему панды такие добрые и дурашливые? Нелепые ошибки, которые стали достоянием общественности Нелепые ошибки, которые стали достоянием общественности Чем девушка отличается от женщины в мемах Чем девушка отличается от женщины в мемах Случаи, когда люди столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить в двух словах Случаи, когда люди столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить в двух словах

На что жалуетесь?

Вернуться