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17 фотографий различных объектов и явлений гигантских размеров со всего мира

17 фотографий различных объектов и явлений гигантских размеров со всего мира

Автор:
12 марта 2024 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Мегалофобия   Размер   в мире   объект   огромные   фото   
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Добро пожаловать в мир мегалофобии, то есть боязни огромных объектов! Даже если у вас её нет, кое-какие снимки, объекты и ракурсы, которые мы вам сейчас покажем, заставят вас почувствовать себя не в своей тарелке.

Если вы вдруг забыли, что все мы лишь песчинки в масштабах вселенной, то эти кадры напомнят вам и о том, что мы песчинки и в пределах собственной планеты.

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Это самая высокая статуя в мире, её высота 182 метра.

Это специальное водохранилище, куда собирается вода во время тайфунов и разлива рек. Отсюда её перекачивают в реку Эдо.

В этом цилиндре высотой более 40 метров, размещённом на глубине 1 км в цинковой шахте Камиока, японские учёные изучают нейтрино.

Высота платформы 472 метра! Для сравнения, высота Эйфелевой башни — 324 метра.

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Метки: Вещи   Мегалофобия   Размер   в мире   объект   огромные   фото   
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