17 фотографий различных объектов и явлений гигантских размеров со всего мира

Добро пожаловать в мир мегалофобии, то есть боязни огромных объектов! Даже если у вас её нет, кое-какие снимки, объекты и ракурсы, которые мы вам сейчас покажем, заставят вас почувствовать себя не в своей тарелке.
Если вы вдруг забыли, что все мы лишь песчинки в масштабах вселенной, то эти кадры напомнят вам и о том, что мы песчинки и в пределах собственной планеты.
Это самая высокая статуя в мире, её высота 182 метра.
Это специальное водохранилище, куда собирается вода во время тайфунов и разлива рек. Отсюда её перекачивают в реку Эдо.
В этом цилиндре высотой более 40 метров, размещённом на глубине 1 км в цинковой шахте Камиока, японские учёные изучают нейтрино.
Высота платформы 472 метра! Для сравнения, высота Эйфелевой башни — 324 метра.
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