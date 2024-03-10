Маленький гигантский муравьед

Рацион кормящей матери в зоопарке усилили белковым кормом. Пока Кайя ест, специалисты проводят осмотр и взвешивание детеныша, а потом аккуратно возвращают его на спину мамы.

Доктор Лектер живет по соседству: гигантские муравьеды — известные интроверты, самец и самка объединяются только для спаривания. Однако если детеныш за стеной начинает издавать звуки, отец прислушивается и проявляет беспокойство.

Это уже второй детеныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. 10 сентября 2019 года на свет появилась самка по кличке Мурашка. Из-за врожденной деформации языка она не могла питаться материнским молоком, поэтому выкармливанием занимались киперы. Сейчас Мурашка живет среди других южноамериканских зверей, по соседству с гуанако и марами.

Гигантские муравьеды занесены в Международную красную книгу как вид, находящийся в уязвимом положении. Их численность в природе неуклонно снижается из-за охоты и меняющейся среды обитания. Кроме того, гигантские муравьеды часто гибнут на автодорогах и во время лесных пожаров.