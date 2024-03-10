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Маленький гигантский муравьед

Маленький гигантский муравьед

Автор:
10 марта 2024 11:05
Сообщество : Животные
Метки: Myrmecophaga tridactyla   Гигантский муравьед   Калининградский зоопарк   Насекомоядные   красная книга   муравьед   сохранение вида   
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В Калининградском зоопарке у пары гигантских муравьедов родился детеныш. Пополнение в семье появилось еще 11 февраля, но маленького представителя неполнозубых показали публике только через месяц, это обычная практика для зоопарков.


Оба родителя детеныша 2016 года рождения, это самка Кайя и самец Др. Лектер. Роды Кайи прошли под пристальным наблюдением зоотехнических специалистов и ветеринаров. Сейчас самка муравьеда самостоятельно кормит детеныша. Новорожденный еженедельно прибавляет в весе по 200–300 граммов. За месяц он набрал уже 2,35 кило.


Первые месяцы жизни юные муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. Но калининградский детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться самостоятельно.


Рацион кормящей матери в зоопарке усилили белковым кормом. Пока Кайя ест, специалисты проводят осмотр и взвешивание детеныша, а потом аккуратно возвращают его на спину мамы.


Доктор Лектер живет по соседству: гигантские муравьеды — известные интроверты, самец и самка объединяются только для спаривания. Однако если детеныш за стеной начинает издавать звуки, отец прислушивается и проявляет беспокойство.


Это уже второй детеныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. 10 сентября 2019 года на свет появилась самка по кличке Мурашка. Из-за врожденной деформации языка она не могла питаться материнским молоком, поэтому выкармливанием занимались киперы. Сейчас Мурашка живет среди других южноамериканских зверей, по соседству с гуанако и марами.


Гигантские муравьеды занесены в Международную красную книгу как вид, находящийся в уязвимом положении. Их численность в природе неуклонно снижается из-за охоты и меняющейся среды обитания. Кроме того, гигантские муравьеды часто гибнут на автодорогах и во время лесных пожаров.

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Метки: Myrmecophaga tridactyla   Гигантский муравьед   Калининградский зоопарк   Насекомоядные   красная книга   муравьед   сохранение вида   
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Axel
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