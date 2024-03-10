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Эти яства настолько совершенны, что им место в музее. Съесть их могут только бездушные люди, которым чуждо чувство прекрасного!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Еда перфекционизм
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