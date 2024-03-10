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27 раз, когда еду можно было сравнить с произведением искусства

27 раз, когда еду можно было сравнить с произведением искусства

Автор:
10 марта 2024 11:35
Сообщество : Еда
Метки: Еда   перфекционизм   
859
28
Эти яства настолько совершенны, что им место в музее. Съесть их могут только бездушные люди, которым чуждо чувство прекрасного!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   перфекционизм   
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