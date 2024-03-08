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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
08 марта 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
495
26

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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89k
Taras Kozalupko 11 часов назад
Не хватает в комплекте еще вот этого, по 10 копеек

Ну и сумки от биркин

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1k
САР 3 часа назад
Gucci

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Юганск

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