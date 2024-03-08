Янтарный принц Роджер Желязны

Я пообещал себе, что поначалу не буду замахиваться на что-то грандиозное. Мне слишком многому нужно было научиться. Первые несколько лет я собирался посвятить созданию небольших произведений. Во-первых, их легче писать, а во-вторых, на них можно поучиться многим литературным штучкам.

Роджер Желязны

В 1964 Желязны пережил двойное потрясение: сначала скоропостижно скончался отец, а затем Роджер чуть не погиб, попав в серьезную аварию. Но благодаря катастрофе Роджер познакомился с Шэрон Стиберл, на которой вскоре женился. Правда, этот брак удачным не назовешь — не прошло и двух лет, как они расстались. Буквально через пару месяцев после развода, уже в Балтиморе, Роджер встретил Джудит Эллен Кэллахан — дело очень быстро закончилось свадьбой. Пожалуй, к писательству Желязны подходил куда более осмотрительно, нежели к выбору спутниц жизни.

Государственным служащим Желязны пробыл еще три года, с 1 мая 1969-го целиком посвятив себя литературе. К тому времени он уже считался виднейшим представителем американской НФ. Причем вторжение в фантастику Желязны спланировал, как военный стратег, и везде достигал успеха. Уже в 1964 году рассказ «Роза для Экклезиаста» был номинирован на «Хьюго». А в 1966 Желязны получил сразу две «Небьюлы» за повести и «Хьюго» за роман «Этот бессмертный». Немалый резонанс обрели романы «Творец снов», «Остров мертвых», «Князь Света». Так, буквально за несколько лет Желязны превратился в символ американской «новой волны».





ЦИКЛЫ РОДЖЕРА ЖЕЛЯЗНЫ