Янтарный принц Роджер Желязны

Хроники Дилвиша

«Дилвиш Проклятый» (Dilvish, the Damned, 1982)

«Очарованная земля» (The Changing land, 1981)





Фрэнк Сандау

«Остров мёртвых» (Isle of the Death, 1969)

«Умереть в Италбаре» (To Die in Italbar, 1973)





Мир волшебства

«Подменённый» (Changeling, 1980)

«Одержимый магией» (MadWand, 1981)





Рыжий демон (совместно с Робертом Шекли)

«Принесите мне голову прекрасного принца» (Bring Me the Head of Prince Charming, 1991)

«Коль в роли Фауста тебе не преуспеть» (If at Faust You don't Successed, 1993)

«Театр одного демона» (A Farce to Be Reckoned With, 1995)





НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Чтобы прокормиться за счет литературной деятельности, надо было писать побольше романов — желательно, сочинить какой-нибудь хорошо продаваемый цикл. Однако когда Желязны начал работать над романом «Девять принцев Амбера», то вовсе не рассчитывал открыть им серию — задумывалась максимум дилогия.

Я думал, что получится одна книга, ну максимум еще один сиквел чуть позже. Я и представить себе не мог, что идея так разрастется.

Роджер Желязны

Роман вышел в 1970, через два года Желязны выпустил второй амберский том «Ружья Авалона». История о буйной семейке «янтарных» аристократов так полюбилась читателям, что Желязны был буквально вынужден продолжить ее. Правда, в те годы сам Роджер не стремился к поточному творчеству, предпочитая варьировать жанры, направления и идеи.