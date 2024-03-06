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25 произведений искусства от тех, кто отнёсся к хобби всерьёз

25 произведений искусства от тех, кто отнёсся к хобби всерьёз

Автор:
06 марта 2024 13:50
Сообщество : Искусство
Метки: Прикладное искусство   крафт   крутые поделки   поделки   своими руками   хобби   хобби и увлечения   
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В мире так много талантливых людей! И речь сейчас не о признанных деятелях искусства, а о самых обычных людях, которые зачастую могут дать сто очков вперед корифеям. Сабреддит ‘Craft It’ — прекрасное тому доказательство.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прикладное искусство   крафт   крутые поделки   поделки   своими руками   хобби   хобби и увлечения   
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