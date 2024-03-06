25 произведений искусства от тех, кто отнёсся к хобби всерьёз

Автор:
06 марта 2024 13:50
В мире так много талантливых людей! И речь сейчас не о признанных деятелях искусства, а о самых обычных людях, которые зачастую могут дать сто очков вперед корифеям. Сабреддит ‘Craft It’ — прекрасное тому доказательство.
1. «Сделала этого осьминога для мамы на День матери»
2. «Мои валяные игрушечные собачки»
3. «Украсил деревянную расческу фантазийной вставкой из смолы»
4. «Это ожерелье из лабрадорита я связала крючком из медной проволоки»
5. «Большая волна. Моя картина маслом на холсте»
6. «Кактусы из морского стекла, которые я сделала в технике витража Тиффани. Круглые также служат подставками для свечей. Цветы съемные»
7. «Берёзы. Акварель, которую я написала пару лет назад»
8. «Сделала эти кулоны недавно»
9. «Я закончил делать новую заколку. Это резьба по оленьему рогу»
10. «Патронус Гарри Поттера»
11. «Сделала куклу Вайби из "Коралины"»
12. «Лиса и северное сияние. Акрил, деревянный спил»
13. «Серьги "Лилия Старгейзер". Изготовлены из запекаемой полимерной глины»
14. «Ванг Гог и Девушка с жемчужной сережкой, картины из натянутых нитей»
15. «Самодельный костюм "Похищение инопланетянами"»
16. «Брошь "Золотая пчела"»
17. «Я делаю керамические мордочки кошек — для булавок, сережек и магнитов»
18. «Вязаная ваза для цветов, в технике Бассаба»
19. «Учусь делать картины из цветов. Это одна из моих первых работ»
20. «Сделал этого кожаного паука для костюма жены на Хэллоуин»
21. «Запечатлела восход солнца в смоле»
22. «Букет из незабудок, акрил, натяжной холст»
24. «Я обладаю совершенно бессмысленным талантом плести замысловатые фенечки. Вот 4 самых последних»
25. «Это мой первый витраж — "ловец солнца". Еще один на подходе»
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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