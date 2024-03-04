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Каменный «боулинг»: гигантские валуны расплющили два грузовика в Перу

Каменный «боулинг»: гигантские валуны расплющили два грузовика в Перу

Автор:
04 марта 2024 09:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Булыжники   Видео   Перу   ЧП   в мире   глыба   камень   
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Гигантские валуны буквально расплющили несколько машин и пробили огромные кратеры в асфальте.

Удивительно, но водители остались живы. Однако их грузу повезло меньше, пишут СМИ: он был безвозвратно уничтожен. На расчистку дороги ушло около четырех часов. Власти считают, что камнепад произошел из-за того, что сильные дожди размыли почву


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Метки: Булыжники   Видео   Перу   ЧП   в мире   глыба   камень   
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15k
котегRUS 2 часа назад
ужас ужасный..
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9k
Rihovich Минуту назад
У рега стальные яйца! Вокруг ад какой-то, а он даже не матюгнулся ни разу!
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14k
net 7 минут назад
Живописный маршрут
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25k
MrGod 54 минуты назад
Иконки на панели же не было!
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KotSkripaley 59 минут назад
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