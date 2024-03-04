Каменный «боулинг»: гигантские валуны расплющили два грузовика в Перу

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Гигантские валуны буквально расплющили несколько машин и пробили огромные кратеры в асфальте.
Удивительно, но водители остались живы. Однако их грузу повезло меньше, пишут СМИ: он был безвозвратно уничтожен. На расчистку дороги ушло около четырех часов. Власти считают, что камнепад произошел из-за того, что сильные дожди размыли почву
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