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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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5.
Ленинград. Вид Новочеркасского проспекта от Таллинской улицы в сторону Заневской площади, 1962 год.
7.
Подольск, Московской области. Жилой дом № 150 по проспекту Ленина, построенный заводом им. Орджоникидзе, 1957-1960 годы.
15.
Хабаровск. Колонна хлебозаготовителей, следующая по улице Калинина вниз от Карла Маркса к речке Плюснинке (сейчас это Уссурийский бульвар)
22.
Магнитогорск, Челябинская область. Пересечение проспекта Ленина и ул. Первомайской, 1950-е годы.
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