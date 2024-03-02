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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
2.
Эльдар Рязанов, Андрей Миронов и Григорий Горин на балконе у Александра Ширвиндта, 1980 год, Москва.
Вот что рассказывает Александр Ширвиндт об этом эпизоде: - Во время Олимпиады, у меня был день рождения. Я полдня просидел на балконе в ожидании друзей. Вся Москва перекрыта. Смотрю на накрытый стол и думаю: «Пропал праздник»... И вдруг вижу: бегут в одних трусах: Рязанов, Миронов, Захаров, Горин с... олимпийским факелом. Милиция подумала, что эти известные люди сошли с ума,а это они мне вручали в подарок Олимпийскую надежду."
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13.
Виктор Чижиков
Советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Народный художник Российской Федерации.
51.
Василий Лановой
В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма». Василий Лановой.
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