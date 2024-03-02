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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
02 марта 2024 21:49
Метки: Россия   СССР   история   фото   
447
41

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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6  комментариев
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Комментарий к фото
Из за девчухи зашел.... Такая невинность
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817
MidMaster 4 минуты назад
И победила - молодость
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Комментарий к фото
Друже, это не Калининград точно. И область маловероятно. У нас на высоких фундаментах строили как немцы так и мы
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17k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
Впечатляет. Нет слов.
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8k
Alex 3 часа назад
Супер!
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