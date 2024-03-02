Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
6.
Старший лейтенант милиции Владимир Кандалов уводит "с места работы" 12-летнего Виталия. 1996 год.
7.
Девушки выстраиваются в очередь для участия в конкурсе «Модель элитного образа» в Москве. 1997 год.
10.
Пассажиры московского метрополитена стоят в очереди у нового стенда «Pepsi Metro Express», 1993 год.
12.
Юрий Никулин с маленькой поклонницей в цирке
14.
Ольга Шелест, Децл и Антон Камолов на съёмках фильма о церемонии MTV VMA в Нью-Йорке, сентябрь 2000 год.
17.
Специализированный отряд ГАИ по борьбе с преступностью во время проверки одной из машин на наличие оружия и наркотиков. Москва, 1993 год.
22.
Джеймс Кэмерон (в центре) и Анатолий Сагалевич (слева) в Музее Мирового океана. Калининград, 1998 год.
Источник:
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