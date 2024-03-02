Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали за «Ты дебил» в адрес судьи

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Рублев не выдержал после проигранного розыгрыша в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Дубае.
На тот момент счет был 6:7, 7:6, 6:5 в пользу его оппонента — казахстанца Александра Бублика. В результате матч был остановлен, судьи решили его не возобновлять и присудить победу Бублику.
Теннисист лишился всех денежных средств и очков, заработанных на турнире. Призовой фонд составляет почти 3 миллиона долларов.
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похоже игра до 7ми? (почему остановили на 6:5?), и у Рублева был шанс выиграть, его этого шанса лишили
не оправдываю поведение, пытаюсь понять ситуацию