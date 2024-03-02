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Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали за «Ты дебил» в адрес судьи

Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали за «Ты дебил» в адрес судьи

Автор:
02 марта 2024 10:31
Сообщество : Спорт
Метки: Андрей Рублев   Видео   Спорт   Ты дебил   большой теннис   нервы   судья   
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Рублев не выдержал после проигранного розыгрыша в полуфинальном матче турнира категории АТР 500 в Дубае.

На тот момент счет был 6:7, 7:6, 6:5 в пользу его оппонента — казахстанца Александра Бублика. В результате матч был остановлен, судьи решили его не возобновлять и присудить победу Бублику.

Теннисист лишился всех денежных средств и очков, заработанных на турнире. Призовой фонд составляет почти 3 миллиона долларов.

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Метки: Андрей Рублев   Видео   Спорт   Ты дебил   большой теннис   нервы   судья   
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11  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
С каким невозмутимым лицом сидит судья - браво!!!!
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Seryi_spb 2 минуты назад
Рублёв и Бублик.
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6k
Babangdida 5 минут назад
Это чистая дискриминация со стороны судей, к людям с формами заболеваний F70. Они что, считают таких людей недостойными членами общества!? Тем более, что наш задал вопрос. Если бы судья считал этих людей равными и не ущемлял их права, то ответил бы просто, мол "я не принадлежу к данной категории, хотя и озвученное заболевание не является помехой занятия должности судьи на соревнованиях по теннису и я отношусь к данной социальной группе с должным уважением и пониманием". И да, организаторам стоит озвучить сколько людей с лёгкими отклонениями назначены судьями и почему их так мало!? Не пора ли вводить квоты для всех социальных прослоек, борясь со спортивным шовинизмом и неравенством!?
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1k
max20 54 минуты назад
Система Хоук-Ай появилась когда игроки устали терпеть некомпетентность и однобокость судейства. Обратите внимание, на последних крупных турнирах кроме судьи на вышке и болл-боев больше никого нет.

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59k
alertol Час назад
А что не так? Ты соревноваться пришёл по правилам (а по правилам судья всегда прав) или показать что ты "мачо" ??? Ну показал, молодец, возьми с полки пирожок, там их два, возьми средний.
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7k
Старичок 2 часа назад
так?
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