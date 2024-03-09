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Сообщество Без кота и жизнь не та 2113 постов • 506 подписчиков подписаться
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Молчание – золото

Молчание – золото

Автор:
09 марта 2024 20:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Закрывать   Молчание   кот   котик   лапа   поза   рот   собака   фото   человек   
1397
23

Язык мой – враг мой. Пословица актуальная не только для людей, но и для созданий иного порядка.

Котики интуитивно понимают, когда надо замолчать самому или заткнуть оппонента в лице другого хвостатого или кожаного. И используют для этого единственное доступное средство – собственную лапу. Получается ненавязчиво, действенно и забавно.

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Метки: Закрывать   Молчание   кот   котик   лапа   поза   рот   собака   фото   человек   
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soar 12 минут назад
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Killgrave 5 минут назад
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5k
Elen Elen 9 минут назад
Я там сейчас так хохотался...
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