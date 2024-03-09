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Язык мой – враг мой. Пословица актуальная не только для людей, но и для созданий иного порядка.
Котики интуитивно понимают, когда надо замолчать самому или заткнуть оппонента в лице другого хвостатого или кожаного. И используют для этого единственное доступное средство – собственную лапу. Получается ненавязчиво, действенно и забавно.
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