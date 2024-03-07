Просители, которым невозможно отказать

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«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!»
Котики явно знакомы с бессмертным произведением Булгакова. Поэтому видоизменили цитату под себя и научились играть роль таких искренних и убедительных безмолвных просителей, что те самые, которые сильнее, и которые кожаные, тают на месте и со слезами умиления выполняют просьбы милых, но коварных созданий.
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