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Сообщество Без кота и жизнь не та 2111 постов • 506 подписчиков подписаться
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Просители, которым невозможно отказать

Просители, которым невозможно отказать

Автор:
07 марта 2024 15:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: взгляд   выражение   кот   котик   лапа   поза   просить   просьба   эмоция   
1059
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«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!»

Котики явно знакомы с бессмертным произведением Булгакова. Поэтому видоизменили цитату под себя и научились играть роль таких искренних и убедительных безмолвных просителей, что те самые, которые сильнее, и которые кожаные, тают на месте и со слезами умиления выполняют просьбы милых, но коварных созданий.

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Метки: взгляд   выражение   кот   котик   лапа   поза   просить   просьба   эмоция   
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3  комментария
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Александер Час назад
Шкодные какие ! +100500 !!!
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Павел 53 минуты назад
Котик, врать не будет!!! Он всё выскажет!
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