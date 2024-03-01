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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
01 марта 2024 08:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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48  комментариев
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Alex 2 часа назад
Комментарий к фото
Анекдот:
Семейство Шмуклеров производило гвозди на протяжении всей жизни, прадедушка был гвоздоделом, дедушка, потом папа.
Папа говорит сыну:
Фима, я 30 лет на производстве и ни разу не был в отпуске... Давай ты останься за директора, а я хоть на месяц уеду с мамой, отдохну. Папа, я же не специалист, я маркетолог, я рекламист!
Сыночка, у нас полные склады гвоздей! Ты только поруководи, попродавай эти гвозди, а я через месяц вернусь и всё будет в порядке!
Сын остался, папа уехал. Через две недели папа получает телеграмму: Папа срочно выезжай гвозди закончились.
Фима, как закончились?!
Папа, я дал рекламу...
А ну, покажи! Сын показывает, там изображен Иисус Христос, прибитый к кресту, и надпись: "Гвозди Шмуклера держатся уже 2000 лет."
Фима! Ты, конечно, идеальный маркетолог, но ты идиот! Как можно было изображать Иисуса Христа на рекламе? Мало нас, евреев, били, погромы устраивали? Немедленно снять!!!
Папа дал команду, нарастили производство, Фима снял рекламу, папа уехал отдыхать дальше. Через две недели опять приходит срочная телеграмма:
Папа, срочно вылетай, и эти гвозди закончились.
Фима, что, опять реклама?
Да, только успокойся никакого Иисуса Христа, всё как ты просил.
Папа смотрит там изображение пустого креста, без Иисуса, и надпись: "Если бы у них были гвозди Шмуклера..."
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