С каждым днём мы становимся всё дальше от бога

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Странные вещи, которые могли бы существовать в самой извращённой реальности... И о чудо: они существуют в нашей реальности!
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Метки: Прикол Юмор интересное маркетинг подборка странности
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Почему то "Youpi" Вспомнился "Просто добавь воды"
В КарлсДжуниоре раньше бургеры с ананасами были очень вкусные.
Рассольник в форме колбасы очень норм, обычно в банках такие стеклянных, но это только лишний вес и хрупкость.