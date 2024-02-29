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С каждым днём мы становимся всё дальше от бога

С каждым днём мы становимся всё дальше от бога

Автор:
29 февраля 2024 14:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   маркетинг   подборка   странности   
2390
19
Странные вещи, которые могли бы существовать в самой извращённой реальности... И о чудо: они существуют в нашей реальности!
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   маркетинг   подборка   странности   
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14  комментариев
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13k
Владимир 2 часа назад
Написано же, выложить в кастрюлю и залить водой.
Почему то "Youpi" Вспомнился "Просто добавь воды"
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871
adssaf afasffdsga 19 минут назад
Комментарий к фото
Судя по цене, точно халяль.
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871
adssaf afasffdsga 19 минут назад
Комментарий к фото
Эта штука древняя как мир. Еда быстрого приготовления называется. Их существует примерно миллиард видов - в частности, заготовки для супов и вторых блюд. Но магазинный это дело такое, мясо там жлобят, лучше самому делать, хотя, если времени мало, то лучше такой магазинный, чем доширак.
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8k
Nikolay Полчаса назад
А что не так с вареньем из огурцов? Между прочим - это фирменное блюдо в Суздале или Владимире. Вполне съедобно, кстати
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348
Alex 49 минут назад
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20k
Lesha86 53 минуты назад
Очень прикольная вещь между прочим

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4k
Андрей Час назад
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О! Кто-то только сегодня узнал про "Борщ в Пирожке"? Довольно инетересная концепция фастфуда
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−8
Shyrich Час назад
Почему до несчастной пиццы с ананасами так докопались то? Десертная пицца имеет место быть! Да и в мясо их можно добавить.
В КарлсДжуниоре раньше бургеры с ананасами были очень вкусные.
Рассольник в форме колбасы очень норм, обычно в банках такие стеклянных, но это только лишний вес и хрупкость.
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50
KavNat Час назад
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есть еще солянка, флячки, овощной и куриный))) очень удобная штука "просто добавь воды"
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