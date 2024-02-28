20 отважных работников, у которых девять жизней

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Довольно часто люди не осознают важность охраны труда, пока не столкнутся с опасной ситуацией. А чаще всего работники сознательно идут на неоправданный риск. Герои этого поста демонстрируют полное пренебрежение к личной безопасности и сомнительный интеллект. Взгляните!
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19. Рабочий в канализации, посреди четырёхполосной дороги, ни конусов, ни заборов, только оранжевый жилет
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Наверное трудное социалистическое детство сказывается.
Мужчина - случайно выживший мальчик.