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20 отважных работников, у которых девять жизней

20 отважных работников, у которых девять жизней

Автор:
28 февраля 2024 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Девять   Отважные   безопасность   жизней   охрана   работники   труда   
1889
21

Довольно часто люди не осознают важность охраны труда, пока не столкнутся с опасной ситуацией. А чаще всего работники сознательно идут на неоправданный риск. Герои этого поста демонстрируют полное пренебрежение к личной безопасности и сомнительный интеллект. Взгляните!

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Метки: Девять   Отважные   безопасность   жизней   охрана   работники   труда   
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6  комментариев
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897
Шурман 49 минут назад
Год точно не помню может быть 88-89 , бабушка попросила крышу почистить у них , а жила она в предгорье в Алма-Ате , ну залез начал чистить и как пошел пласт высотой в метр с копейками и я с ним , упал примерно с 2.5 этажа в сугроб и лежу и думаю да пошли вы нафиг с этой крышей , дед спустился прибежал спросил живой нет ? ну встал попрыгал все нормально , короче пришлось дальше идти доделывать работу :)
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596
al-lav 16 минут назад
А по мне, так в трети случаев ничего страшного.
Наверное трудное социалистическое детство сказывается.
Мужчина - случайно выживший мальчик.
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6k
Владимир 45 минут назад
Слабоумие и отвага...
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59k
Мойша 2 часа назад
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