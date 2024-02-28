20 отважных работников, у которых девять жизней

Довольно часто люди не осознают важность охраны труда, пока не столкнутся с опасной ситуацией. А чаще всего работники сознательно идут на неоправданный риск. Герои этого поста демонстрируют полное пренебрежение к личной безопасности и сомнительный интеллект. Взгляните!