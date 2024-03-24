В ОП РФ призвали усилить систему наблюдения и контроля на массовых мероприятиях

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что охраной концертов должны заниматься не только ЧОПы, а сами организаторы должны связываться с более серьезными структурами, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты граждан.





Ну а количество культурно-массовых мероприятий, по словам сенатора, необходимо сократить до минимума, так как сейчас не та ситуация, чтобы устраивать концерты.





Я вообще считаю, что надо резко ограничить количество подобных массовых мероприятий. Не время для концертов в той ситуации, которая на сегодняшний день для нас складывается.





Идею отмены мероприятий поддержал и депутат Владимир Гутенёв. Он отметил, что необходимо разделять мероприятия для развлечений от действительно необходимых.