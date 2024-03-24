В ОП РФ призвали усилить систему наблюдения и контроля на массовых мероприятиях

А вот идею привлекать Росгвардию для охраны посчитали избыточной и не способной остановить террористов.
Михаил Аничкин, председатель Международного центра безопасности «Миротворец», в общении с журналистами отметил, что вооружать охрану автоматами не вариант, это скажется на их посещаемости.
Надо усиливать систему наблюдения, систему контроля, делать санитарную зону перед входом в здание. Именно в этой санитарной зоне усилить наблюдение за теми людьми, которые стремятся попасть в здание. Другого выхода я не вижу. Одевать охранника в бронежилеты и автоматы? А кто пойдёт тогда на это культурно-зрелищное мероприятие?
Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что охраной концертов должны заниматься не только ЧОПы, а сами организаторы должны связываться с более серьезными структурами, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты граждан.
Ну а количество культурно-массовых мероприятий, по словам сенатора, необходимо сократить до минимума, так как сейчас не та ситуация, чтобы устраивать концерты.
Я вообще считаю, что надо резко ограничить количество подобных массовых мероприятий. Не время для концертов в той ситуации, которая на сегодняшний день для нас складывается.
Идею отмены мероприятий поддержал и депутат Владимир Гутенёв. Он отметил, что необходимо разделять мероприятия для развлечений от действительно необходимых.
Источник:
- Стойктоидёт!
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А что мешало сделать это раньше?
4 мигранта (один из которых был давно разыскиваемым ичкерийским террорситом) едва говорящие по русски, получили российские паспорта. Были без труда завербованы и наняты за копейки явно из-за рубежа. Достали оружие и кучу амуниции и притащили все это на нелегально купленном авто в самый центр Москвы, устроили бойню и без труда скрылись, убежав аж на 400км от места происшествия.
Решение:
Больше невооруженных ЧОПовцев и рамок с металлоискателями!
что НАДО делать: ликвидировать последствия, предотвратить повторение, устранить причины (физически и тотально, при необходимости).
что, вангую, БУДЕТ сделано: громкий галдёжь дураков перед телекамерами, очередное закручивание гаек простому народонаселению, распил ещё одного куска бюджета.
У меня на работе аутсорс выполняют узбеки, за год 2 срыва, не считая болезней, пытались с русскими работать - за месяц 5 срывов, а это считаю недопустимым, а мать их семейства мой личный друг, когда их дети приехали отдохнуть в наш город, то Я провёл им экскурсию, а так же обеспечил их семью самокатами.