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В ОП РФ призвали усилить систему наблюдения и контроля на массовых мероприятиях

В ОП РФ призвали усилить систему наблюдения и контроля на массовых мероприятиях

Автор:
24 марта 2024 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: безопасность   массовые мероприятия   охрана   росгвардия   система контроля   чоп   
1569
2

А вот идею привлекать Росгвардию для охраны посчитали избыточной и не способной остановить террористов.

Михаил Аничкин, председатель Международного центра безопасности «Миротворец», в общении с журналистами отметил, что вооружать охрану автоматами не вариант, это скажется на их посещаемости.

Надо усиливать систему наблюдения, систему контроля, делать санитарную зону перед входом в здание. Именно в этой санитарной зоне усилить наблюдение за теми людьми, которые стремятся попасть в здание. Другого выхода я не вижу. Одевать охранника в бронежилеты и автоматы? А кто пойдёт тогда на это культурно-зрелищное мероприятие?



Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что охраной концертов должны заниматься не только ЧОПы, а сами организаторы должны связываться с более серьезными структурами, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты граждан.


Ну а количество культурно-массовых мероприятий, по словам сенатора, необходимо сократить до минимума, так как сейчас не та ситуация, чтобы устраивать концерты.


Я вообще считаю, что надо резко ограничить количество подобных массовых мероприятий. Не время для концертов в той ситуации, которая на сегодняшний день для нас складывается.


Идею отмены мероприятий поддержал и депутат Владимир Гутенёв. Он отметил, что необходимо разделять мероприятия для развлечений от действительно необходимых.

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Метки: безопасность   массовые мероприятия   охрана   росгвардия   система контроля   чоп   
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24  комментария
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142k
parallax Час назад
Угу, как всегда. Мужик перекрестился после того как грянул гром.
А что мешало сделать это раньше?
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20k
Robin Hood Минуту назад
Легче предупредить чем лечить. А то получиться что перед входом в театр и т.п. придется ставить блок-пост с тяжелым вооружением или ставить парочку ... с пулеметами.
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2k
integral11 Минуту назад
Может пока вообще прекратить эти позорные тусы сейчас, когда кто - то в окопе каждую секунду рискует жизнью! Никто не видит символизма в самом событии? Все пришли на концерт группы "Пикник", ну и получили себе пикник, так себе!
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645
IOF 3 минуты назад
Итак имеем:
4 мигранта (один из которых был давно разыскиваемым ичкерийским террорситом) едва говорящие по русски, получили российские паспорта. Были без труда завербованы и наняты за копейки явно из-за рубежа. Достали оружие и кучу амуниции и притащили все это на нелегально купленном авто в самый центр Москвы, устроили бойню и без труда скрылись, убежав аж на 400км от места происшествия.
Решение:
Больше невооруженных ЧОПовцев и рамок с металлоискателями!
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1k
AlexWoyz 12 минут назад
в любом случае, мероприятия, где собираются более 100 человек должны быть обеспечены вооружённой охраной..
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195
Михаил З AlexWoyz Минуту назад
Школы посчитайте и другие объекты. Сколько ещё должно быть охраны в стране? Ещё миллион?
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17k
Alex 14 минут назад
"Росгвардию для охраны посчитали избыточной и не способной остановить террористов."- правильно, им же не за это платят. Блин, вот реально бесят уже. Зачем они тогда вообще нужны? Вот недавно видео было очереди на похоронах Навальног, так там росгвардии было больше, чем пришедших, спрашивается нафига? Кого они там от кого охраняли? А теперь предоставим, что такое же количество полиции было бы в оцепление при мероприятии в Крокусе, да террористы бы в принципе не сунулись бы туда, а если бы и сунулись, всё закончилось бы ещё на входе.
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14k
KotSkripaley 20 минут назад
В юности когда ходил на рок концерты, везде на входах и в залах были менты, даже в заштатных кинотеатрах. А в прошлом году тоже в Марте, ходил на Кипелова в Крокус, на входе стояли мордовороты 2-х метровые, но толку, как оказалось от них никакого. Охрана от автоматического оружия не спасет.
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−7
6k
hhwost 40 минут назад
случилась беда.
что НАДО делать: ликвидировать последствия, предотвратить повторение, устранить причины (физически и тотально, при необходимости).
что, вангую, БУДЕТ сделано: громкий галдёжь дураков перед телекамерами, очередное закручивание гаек простому народонаселению, распил ещё одного куска бюджета.
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797
Шурман 41 минуту назад
Ну и на долго эти проверки ? . Помню ровно 8 лет назад за 2 дня до рождения дочки у нас тоже были теракты в Аэропорту и в метро и на автобусных остановках , да пол года с ментами город патрулировали десантники с полными комплектами и потом раз и все пропало , в прошлом году когда придурок шведов в центре города пострелял они тоже ввели военное положение и когда этого араба завалили у меня на районе резко все сняли . Я кстати тот день не забуду , жена рожает улицы перекрыты рядом с домом на остановке шахида полиция застрелила у жены воды отошли я ее и сына в машину и по газам , менты тормозят превышение скорости , красный свет , я в панике говорю ребят рожает нужно срочно в больницу так спасибо им они дали машину сопровождения и просто по зеленому коридору добрался за 4 минуты до больницы а дальше дело медиков , родила за 7 минут :) ни один штраф не получил т.к менты мне дали копию протокола с пояснениями от них и от меня что произошло .
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480
Виталий Понаморев Час назад
А может надо меньше всяких узбеков , таджиков и другой швали в страну пускать.
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