Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников

Вот только в комментариях не всего согласны с такими условиями. Люди и готовы помочь кумиру, но очень бы не хотелось спонсировать жадных мошенников. Поэтому поклонники стали просить хоть какие-нибудь документы, подтверждающие растрату денег именно на лечение. Ссылка на конфиденциальную информацию тут не при чём, ведь её можно замазать или не показывать.