Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников

Знаменитый рэпер Матранг чуть не остался в Таиланде бомжом без денег и с наркоманией. Оттуда его забрали родные, которые теперь изо всех сил пытаются вылечить его.
Рэпер Матранг (Алан Хадзарагов) несколько месяцев тусовался в Таиланде. Там он сначала выпивал, а потом начал употреблять запрещёнку. Не обошлось без прямых эфиров, странных заявлений, драк с местными и полиции. Алан сбрил брови и чуть не превратился в бомжа, но родственники успели раньше.
Семья забрала Алана в Россию, где его ждёт реабилитация. Сестра поместила его в лучшую клинику страны, но деньги кончаются. Об этом девушка рассказала на личной странице. По её словам, лечение предстоит длительное и сложное. Ещё бы, несколько месяцев неистово тусить.
Смысл всего этого был в том, что семья пыталась просить деньги у подписчиков. Правда девушка тут же заявила, что никаких отчётов, чеков, документов и подробностей не будет. Всё чисто на доверии и личном выборе.
Вот только в комментариях не всего согласны с такими условиями. Люди и готовы помочь кумиру, но очень бы не хотелось спонсировать жадных мошенников. Поэтому поклонники стали просить хоть какие-нибудь документы, подтверждающие растрату денег именно на лечение. Ссылка на конфиденциальную информацию тут не при чём, ведь её можно замазать или не показывать.
Источник:
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Матранг?
Это не тот,которого Швондерович трахал?
Это по результативности разве не приблизительно одно и то же?