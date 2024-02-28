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Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников

Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников

Автор:
28 февраля 2024 18:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: matrang   Наркотики   деньги   интересное   поклонники   рэпер   фото   
1149
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Знаменитый рэпер Матранг чуть не остался в Таиланде бомжом без денег и с наркоманией. Оттуда его забрали родные, которые теперь изо всех сил пытаются вылечить его.

Рэпер Матранг (Алан Хадзарагов) несколько месяцев тусовался в Таиланде. Там он сначала выпивал, а потом начал употреблять запрещёнку. Не обошлось без прямых эфиров, странных заявлений, драк с местными и полиции. Алан сбрил брови и чуть не превратился в бомжа, но родственники успели раньше.

Семья забрала Алана в Россию, где его ждёт реабилитация. Сестра поместила его в лучшую клинику страны, но деньги кончаются. Об этом девушка рассказала на личной странице. По её словам, лечение предстоит длительное и сложное. Ещё бы, несколько месяцев неистово тусить.

Смысл всего этого был в том, что семья пыталась просить деньги у подписчиков. Правда девушка тут же заявила, что никаких отчётов, чеков, документов и подробностей не будет. Всё чисто на доверии и личном выборе.

Вот только в комментариях не всего согласны с такими условиями. Люди и готовы помочь кумиру, но очень бы не хотелось спонсировать жадных мошенников. Поэтому поклонники стали просить хоть какие-нибудь документы, подтверждающие растрату денег именно на лечение. Ссылка на конфиденциальную информацию тут не при чём, ведь её можно замазать или не показывать.

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Метки: matrang   Наркотики   деньги   интересное   поклонники   рэпер   фото   
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12  комментариев
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24k
hebpat 2 часа назад
КТО ЭТО, первый раз эту рожу вижу, с какого боку он знаменитый....
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54k
Прораб 21 минуту назад
Кто это ваще? Не дам денег, идите нах.уй!
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17k
a_komolow Полчаса назад
Покемониха опять говно притащила!
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16k
Александр Сучков 50 минут назад
А зачем его лечить? И чем он ЗНАМЕНИТ??? Покемонка поклонница??? Как всегда от тебя гомно всякое.
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692
Нежмисто Живисто 58 минут назад
Вот оно, проклятие одного хита.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Знаменитый?
Матранг?
Это не тот,которого Швондерович трахал?
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13k
Владимир Час назад
К сожалению знаю его, его дебильная "медуза" Из, каждого утюга играла. А на работе у меня всё время играет радио. И не такое говно узнаешь.
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28k
ПаганецЪ Час назад
Среди кого он знаменитый? Среди узкого круга потребителей говна?
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11k
Дмитрий Час назад
У кого он "знаменитый"? У семьи Матранга? Второй вопрос! Кто, б..., такие эти Матранги? Секта в Индии или Пакистане?
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3k
Wolf Час назад
"готовы помочь кумиру, но очень бы не хотелось спонсировать жадных мошенников"
Это по результативности разве не приблизительно одно и то же?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349476



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