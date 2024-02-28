Народный целитель посоветовал лечить детей тряской за ноги и попал под проверку

Насколько известно, сейчас он работает в Чите. Не имеющий медобразования Кротенко лечит детей в возрасте от 3 недель до 7 месяцев. Он обещает выправить родовой подвывих, избавить от гидроцефалии, коликов, запоров, ночного плача, косоглазия, задержки вертикализации головы и многого другого.

"Пока депутаты заксобрания активно "работали" над законом о запрете склонения к абортам, в Чите и Забайкальском крае продолжали и продолжают "размножаться" лжеврачи. Как пример, в Краснокаменске, не побоюсь этого слова, калечит маленьких детей "мануальный терапевт" Кротенко Е.М." — написала в своём Telegram-канале врач высшей категории и завкафедрой акушерства Читинской медакадемии Марина Мочалова.