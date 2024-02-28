Народный целитель посоветовал лечить детей тряской за ноги и попал под проверку

К проверке деятельности "мануального терапевта" уже подключились прокуратура и Росздравнадзор.
Полиция организовала проверку жителя Краснокаменска Забайкальского края Евгения Кротенко, который называет себя народным целителем и костоправом. Поводом послужила выложенная в сеть видеозапись с его мастер-класса, на которой он демонстрирует очень странную технику лечения младенцев от множества недугов. По мнению, "мануального терапевта", ребёнка нужно взять за ноги и потрясти вниз головой.
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Насколько известно, сейчас он работает в Чите. Не имеющий медобразования Кротенко лечит детей в возрасте от 3 недель до 7 месяцев. Он обещает выправить родовой подвывих, избавить от гидроцефалии, коликов, запоров, ночного плача, косоглазия, задержки вертикализации головы и многого другого.
"Пока депутаты заксобрания активно "работали" над законом о запрете склонения к абортам, в Чите и Забайкальском крае продолжали и продолжают "размножаться" лжеврачи. Как пример, в Краснокаменске, не побоюсь этого слова, калечит маленьких детей "мануальный терапевт" Кротенко Е.М." — написала в своём Telegram-канале врач высшей категории и завкафедрой акушерства Читинской медакадемии Марина Мочалова.
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В главке Следственного комитета по региону рассказали, что в ходе доследственной проверки следователи опросят Кротенко, изучат документы, а также займутся поиском пострадавших от его действий. Известно, что на деятельность народного целителя уже обратил внимание Росздравнадзор и прокуратура. Последняя взяла на контроль ход и результаты проверки костоправа.
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по ходу этого дебила именно так и лечили в детстве, да так "успешно", что ума совсем не стало.
как люди верят такому шарлатанству?(