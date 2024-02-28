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Народный целитель посоветовал лечить детей тряской за ноги и попал под проверку

Народный целитель посоветовал лечить детей тряской за ноги и попал под проверку

Автор:
28 февраля 2024 14:50
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Забайкальский край   костоправ   младенцы   народный целитель   полиция   проверка   
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К проверке деятельности "мануального терапевта" уже подключились прокуратура и Росздравнадзор.

Полиция организовала проверку жителя Краснокаменска Забайкальского края Евгения Кротенко, который называет себя народным целителем и костоправом. Поводом послужила выложенная в сеть видеозапись с его мастер-класса, на которой он демонстрирует очень странную технику лечения младенцев от множества недугов. По мнению, "мануального терапевта", ребёнка нужно взять за ноги и потрясти вниз головой.

Насколько известно, сейчас он работает в Чите. Не имеющий медобразования Кротенко лечит детей в возрасте от 3 недель до 7 месяцев. Он обещает выправить родовой подвывих, избавить от гидроцефалии, коликов, запоров, ночного плача, косоглазия, задержки вертикализации головы и многого другого.


"Пока депутаты заксобрания активно "работали" над законом о запрете склонения к абортам, в Чите и Забайкальском крае продолжали и продолжают "размножаться" лжеврачи. Как пример, в Краснокаменске, не побоюсь этого слова, калечит маленьких детей "мануальный терапевт" Кротенко Е.М." — написала в своём Telegram-канале врач высшей категории и завкафедрой акушерства Читинской медакадемии Марина Мочалова.

В главке Следственного комитета по региону рассказали, что в ходе доследственной проверки следователи опросят Кротенко, изучат документы, а также займутся поиском пострадавших от его действий. Известно, что на деятельность народного целителя уже обратил внимание Росздравнадзор и прокуратура. Последняя взяла на контроль ход и результаты проверки костоправа.

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Метки: Видео   Забайкальский край   костоправ   младенцы   народный целитель   полиция   проверка   
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10  комментариев
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21k
Shtoppi 41 минуту назад
«Народный целитель посоветовал лечить детей тряской за ноги...»
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по ходу этого дебила именно так и лечили в детстве, да так "успешно", что ума совсем не стало.
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1k
Flint 7 минут назад
Нижнюю часть позвоночника вообще нельзя продавливать, там же внутренний изгиб. Брать за кожу и наоборот вверх дёргать. И почему девушка в такой странной позе?) Места на кушетке вроде хватает, что бы лечь ровно... И что это за похлопывание ладошкой? xD После ''брэйзерс'' в массажисты пошёл?) Лучше бы бассейны чистил.
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5k
Феликс Дзержинский 16 минут назад
Данного "лекаря", предлагаю подлечить двухсотлитровой клизмой.
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40k
Седой 24 минуты назад
Такому "синяку" на зоне место, заодно и за татухи спросят
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5k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
Таких коновалов нужно сажать, пасть на ЗК тренируется. А если кому что повредит там ему ноги руки и переломают.
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6k
pinbalist 46 минут назад
А на гомеопатов органы не хотят возбудиться?
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12k
Том Сойер 51 минуту назад
Так, если есть идиоты, которые к нему ходят - за лечением, ну - вот он и "лечит".....
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7k
Бу 53 минуты назад
просто ужас.
как люди верят такому шарлатанству?(
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