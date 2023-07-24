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40 случаев, когда мастер просто обязан поделиться с миром своим творением

40 случаев, когда мастер просто обязан поделиться с миром своим творением

Автор:
24 июля 2023 12:12
Сообщество : Сделай сам!
Метки: идея   поделка   работа   рукоделие   сделай сам   творчество   
1397
41

Как вы относитесь к рукоделию? Это действительно увлекательное занятие. Все усилия и даже неудачи на пути делают готовую работу еще более значимой. Будь то керамический горшок, вязаные перчатки или пара носков, - каждое творение создано с любовью. Перед вами самые красивые и креативные работы мастеров из сабреддита "Я кое-что сделал".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идея   поделка   работа   рукоделие   сделай сам   творчество   
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4  комментария
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2k
RaiJu Час назад
Некоторые я бы купил, если бы они стоили не так дорого
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12k
Евгений 2 часа назад
В чём разница?

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