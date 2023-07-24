40 случаев, когда мастер просто обязан поделиться с миром своим творением

Автор:
24 июля 2023 12:12
Как вы относитесь к рукоделию? Это действительно увлекательное занятие. Все усилия и даже неудачи на пути делают готовую работу еще более значимой. Будь то керамический горшок, вязаные перчатки или пара носков, - каждое творение создано с любовью. Перед вами самые красивые и креативные работы мастеров из сабреддита "Я кое-что сделал".
2. "Я сделала войлочную игрушку на заказ"
3. "Я придумал держатель для ручки в виде гремучей змеи"
4. "Моя жена приготовила великолепный торт на третий день рождения нашего сына"
5. "Я сделал этих крошечных черепашек, вылупившихся в бутылке"
6. "Я сделал эти кладбищенские ворота из изоляционной пены, пластиковых скелетов и краски"
7. "Я связала эту игуану из ниток трех цветов, затем расписала ее и сделала детали из глины"
8. Блузка и юбка ручной работы
10. Фляжка и стопки "Китовая акула"
12. Футболка окрашена в технике тай-дай
13. Веревка из листьев нарцисса
15. Кожаный корсет, инкрустированный лабрадоритом
16. "Я связала счастливый свитер в технике энтерлак"
18. Витражное панно "Цветочная луна"
19. Ожерелье из серебра, подвеска - имитация опала
21. Мандаринки из полимерной глины
22. Маленькие рисунки шариковой ручкой
24. "Я сделала топ для своей сестры на Рождество. Надеюсь, он ей нравится"
25. Серьги из цветного стекла в витражной технике
26. "Мозаика "Кит", которую я сделал из ракушек и стекла, собранных моими детьми"
27. Муляж из банки колы и эпоксидной смолы
29. Шапочка и плед для малыша
30. Очаровательные резные работы
31. "Картина маслом, написанная мной"
32. "Только что закончила эту сумочку"
33. "Работаю над новой коллекцией горшков. Все готово к сушке"
34. Кольцо из полимерной глины
35. Битое стекло превратилось в оригинальные подставки
36. Витраж для любителя пиццы
37. "Я так гордился этим кашпо, пока мне не сказали, что оно похоже на бекон"
39. "Мой витражный светильник"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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