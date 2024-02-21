Сьюзи – девушка-слон

Помимо физической боли, бедняжка испытывала и эмоциональную, так как была объектом постоянных насмешек со стороны своих сверстников. В летнюю жару, пока другие дети резвились в воде, девочка натирала руки льдом, пытаясь охладиться. Поскольку из-за состояния кожи она даже не могла нормально потеть. Когда дети показывали на неё пальцем и смеялись, она не плакала, а только крепче стискивала зубы. Её состояние лишило её даже такой способности – роскоши давать волю слезам.

Родители Сьюзи, стремясь облегчить состояние и жизнь дочери и предотвратить возможность заражения, ежедневно обильно смазывали её маслом и увлажняющим кремом. По мере роста они стали ежедневно аккуратно отшелушивать частички кожи на лице. Постепенно кожа стала более эластичной, а цвет лица улучшился. Девушка стала выглядеть вполне привлекательно, но эти болезненные процедуры ей пришлось делать до конца жизни каждый день.

Впервые девушка приехала в Соединенные Штаты в 1927 году в составе труппы, состоящей из великанши и бородатой дамы, и впоследствии неоднократно посещала США. Вместе со своим менеджером она уехала в США из Германии, спасаясь от надвигающейся войны, и поселилась в квартире в нью-йоркском районе Вест-Сайд. Живя в Нью-Йорке, Сьюзи часто выставлялась на Кони-Айленде и работала в Мэдисон Сквер Гарден для шоу Ринглинг в 1967 году.