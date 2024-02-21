Сьюзи – девушка-слон

Женская психика устроена таким образом, что чем красивее девушка внешне, тем с большим удовольствием и лёгкостью она демонстрирует миру себя и своё тело.
Но бывают и исключения – странные и редкие болезни, которые заставляют показывать свою особенность, чтобы заработать на жизнь.
Этимологически понятие «ихтиоз» относится к греческому слову «рыба», однако большинство людей, страдающих от этого кожного заболевания, в основном используют эпитет «аллигатор». Однако кожа малышки была особенно толстой и потрескавшейся, и едкое название «слонокожая» казалось более подходящим и наглядным.
Хотя сведения о ней разнятся, Сьюзи, скорее всего, родилась в 1909 году в западном районе Берлина. Звали её Шарлотта Кордже. В раннем детстве ихтиоз Сьюзи проявлялся очень активно, и кожа девочки быстро утолщалась, серела и трескалась, приобретая визуально вид слоновьей.
Из-за своего состояния девушка ежесекундно испытывала сильную физическую боль. Её боль усиливали многочисленные инфекции, когда болезнетворные микроорганизмы проникали в глубокие трещины, образовавшиеся в коже даже от самых незначительных движений. В первые годы жизни Сьюзи не могла даже моргнуть глазом, не рискуя получить болезненные трещины.
Помимо физической боли, бедняжка испытывала и эмоциональную, так как была объектом постоянных насмешек со стороны своих сверстников. В летнюю жару, пока другие дети резвились в воде, девочка натирала руки льдом, пытаясь охладиться. Поскольку из-за состояния кожи она даже не могла нормально потеть. Когда дети показывали на неё пальцем и смеялись, она не плакала, а только крепче стискивала зубы. Её состояние лишило её даже такой способности – роскоши давать волю слезам.
Родители Сьюзи, стремясь облегчить состояние и жизнь дочери и предотвратить возможность заражения, ежедневно обильно смазывали её маслом и увлажняющим кремом. По мере роста они стали ежедневно аккуратно отшелушивать частички кожи на лице. Постепенно кожа стала более эластичной, а цвет лица улучшился. Девушка стала выглядеть вполне привлекательно, но эти болезненные процедуры ей пришлось делать до конца жизни каждый день.
Впервые девушка приехала в Соединенные Штаты в 1927 году в составе труппы, состоящей из великанши и бородатой дамы, и впоследствии неоднократно посещала США. Вместе со своим менеджером она уехала в США из Германии, спасаясь от надвигающейся войны, и поселилась в квартире в нью-йоркском районе Вест-Сайд. Живя в Нью-Йорке, Сьюзи часто выставлялась на Кони-Айленде и работала в Мэдисон Сквер Гарден для шоу Ринглинг в 1967 году.
По отзывам современников, Сьюзи была застенчивой, замкнутой и скромной женщиной, которая предпочитала держаться в тени и старалась привлекать минимум внимания во время выступлений.
В конце 1960-х годов скончался её менеджер. С его смертью завершилась и карьера Сьюзи. Её последнее публичное выступление состоялось на Большой Аллентаунской ярмарке в Пенсильвании в качестве единственной артистки в номере под названием «Болотная девушка».
По некоторым данным, женщина-слон завершила публичную карьеру и вернулась в Германию, а по другим, умерла в Нью-Йорке в 1975 году.
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