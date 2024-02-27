Нестандартные места для отдыха и сна

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Когда усталость валит с лап, уснёшь не только сидя или стоя, но и на ходу и даже вниз головой.
Домашние любимцы об этом отлично знают. Возможно, нам не стоит заморачиваться с ромашковым чаем, тёплой ванной и прогулкой на свежем воздухе, если мучает бессонница. Нужно всего лишь взять на вооружение опыт братьев наших меньших.
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