Нестандартные места для отдыха и сна

Домашние любимцы об этом отлично знают. Возможно, нам не стоит заморачиваться с ромашковым чаем, тёплой ванной и прогулкой на свежем воздухе, если мучает бессонница. Нужно всего лишь взять на вооружение опыт братьев наших меньших.