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Нестандартные места для отдыха и сна

Нестандартные места для отдыха и сна

Автор:
27 февраля 2024 15:35
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   выбор   кот   место   отдых   собака   сон   уют   
1076
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Когда усталость валит с лап, уснёшь не только сидя или стоя, но и на ходу и даже вниз головой.

Домашние любимцы об этом отлично знают. Возможно, нам не стоит заморачиваться с ромашковым чаем, тёплой ванной и прогулкой на свежем воздухе, если мучает бессонница. Нужно всего лишь взять на вооружение опыт братьев наших меньших.

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Метки: Животное   Питомец   выбор   кот   место   отдых   собака   сон   уют   
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